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न्यूयॉर्क से इंदौर तक पानी बचाने का संदेश, जल संरक्षण के लिए पर्यावरण प्रेमी जेम्स दंपति का सिंगिंग कंसर्ट

अमेरिकी गायक जल संरक्षण को लेकर लोगों को कर रहे जागरुक ( gettyimage )

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जल संकट और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. यहां जल संकट, पानी बचाने की जरूरत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए न्यूयॉर्क से गायक और गिटारिस्ट जेम्स डीन इंदौर पहुंचे हैं. वह इंदौर में जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए 4 दिनों तक सिंगिंग कंसर्ट में गायेंगे.