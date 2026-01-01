ETV Bharat / state

1 जनवरी को बिहार में बंद रहेंगे ये टूरिस्ट स्पॉट, जाने से पहले देखें लिस्ट

नालंदा: बिहार की ऐतिहासिक नगरी राजगीर नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. हजारों पर्यटक नए साल का जश्न मनाने यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन वन विभाग के एक फैसले ने कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है.

बंद रहेंगे ये टूरिस्ट स्पॉट: वन विभाग ने प्रशासनिक दृष्टिकोण और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 1 जनवरी 2026 को राजगीर जू सफारी, नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है. अधिकारियों का कहना है कि नए साल पर असामान्य रूप से भारी भीड़ जुटने की आशंका है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है.

बिहार में टूरिस्ट स्पॉट (ETV Bharat)

क्यों उठाया गया कदम: पिछले कुछ सालों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है. सीमित क्षमता वाले इन सफारी स्थलों पर अनियंत्रित भीड़ से पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है. वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है.

ये प्रमुख स्थल रहेंगे खुले: हालांकि, राजगीर के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थल सामान्य रूप से खुले रहेंगे. पर्यटक विश्व प्रसिद्ध विश्व शांति स्तूप, वेणु वन, पांडू पोखर, राजगीर कुंड और यूनेस्को विश्व धरोहर नालंदा के प्राचीन खंडहरों का भ्रमण कर सकेंगे. ये स्थल बौद्ध धर्म और भारतीय इतिहास से जुड़े होने के कारण घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय हैं.