खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत, श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मांगी खुशहाली

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में नए साल के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी. नववर्ष के पहले दिन सुबह चार बजे से ही खाटू श्याम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं.ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. मनेन्द्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में केवल नगर या जिले के ही श्रद्धालु नहीं पहुंचे, बल्कि मध्यप्रदेश के रामनगर, राजनगर, कोतमा, बिजुरी, शहडोल सहित आसपास के कई जिलों और कस्बों से बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे. कई श्रद्धालु तो पूरी रात यात्रा कर सुबह-सुबह बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे.

आरती और भोग का चला दौर

श्रद्धालुओं का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत यदि बाबा श्याम के चरणों में हो जाए, तो पूरा वर्ष मंगलमय गुजरता है. खाटू श्याम मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया. बाबा श्याम को गुलाब के फूलों से सजाया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्री श्याम बाबा को गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है.मंदिर परिसर गुलाब की खुशबू से महकता रहा. श्रद्धालु प्रसाद के साथ-साथ गुलाब के फूल अर्पित करते नजर आए. मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष आरती और पूजा संपन्न कराई. सुबह की मंगला आरती से लेकर शृंगार आरती, भोग आरती और संध्या आरती तक पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा.