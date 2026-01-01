ETV Bharat / state

खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत, श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मांगी खुशहाली

नए साल के अवसर पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा.मनेंद्रगढ़ के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटी.

Khatu Shyam Temple devotees
खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 1, 2026 at 2:26 PM IST

3 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में नए साल के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी. नववर्ष के पहले दिन सुबह चार बजे से ही खाटू श्याम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं.ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. मनेन्द्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में केवल नगर या जिले के ही श्रद्धालु नहीं पहुंचे, बल्कि मध्यप्रदेश के रामनगर, राजनगर, कोतमा, बिजुरी, शहडोल सहित आसपास के कई जिलों और कस्बों से बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे. कई श्रद्धालु तो पूरी रात यात्रा कर सुबह-सुबह बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे.

आरती और भोग का चला दौर

श्रद्धालुओं का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत यदि बाबा श्याम के चरणों में हो जाए, तो पूरा वर्ष मंगलमय गुजरता है. खाटू श्याम मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया. बाबा श्याम को गुलाब के फूलों से सजाया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्री श्याम बाबा को गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है.मंदिर परिसर गुलाब की खुशबू से महकता रहा. श्रद्धालु प्रसाद के साथ-साथ गुलाब के फूल अर्पित करते नजर आए. मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष आरती और पूजा संपन्न कराई. सुबह की मंगला आरती से लेकर शृंगार आरती, भोग आरती और संध्या आरती तक पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा.

खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
New Year welcomed in Khatu Shyam
श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मांगी खुशहाली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. सुबह से लगातार भक्तों का आना जारी है. समिति ने दर्शन, सुरक्षा और भंडारे की पूरी व्यवस्था की है, ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सकें- मयंक अग्रवाल, मंदिर समिति के सदस्य


युवाओं में भी दिखा खास उत्साह

इस वर्ष खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में युवा श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे. कई युवाओं ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर नववर्ष पार्टी या पिकनिक की बजाए मंदिर आकर साल की शुरुआत करना ज्यादा शुभ मानते हैं. युवाओं के हाथों में भी गुलाब के फूल और मोबाइल कैमरों में कैद होती आस्था की तस्वीरें देखने को मिलीं.

Khatu Shyam Temple devotees
खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


खाटू श्याम मंदिर मनेन्द्रगढ़ को धीरे-धीरे धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित कर रहा है.त्योहारों, एकादशी, फाल्गुन मेला और नववर्ष जैसे अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है.स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के लिए भी यह दिन खास रहा. नववर्ष के पहले दिन खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा यह जनसैलाब केवल भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर था. लोगों ने एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं, सेवा भाव से भंडारे में सहयोग किया.


संपादक की पसंद

