खाटू श्याम मंदिर में नए साल का स्वागत, श्रद्धालुओं ने दर्शन के बाद मांगी खुशहाली
नए साल के अवसर पर खाटू श्याम मंदिर में भक्तों का जनसैलाब उमड़ा.मनेंद्रगढ़ के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए भीड़ जुटी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 1, 2026 at 2:26 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में नए साल के अवसर पर भक्तों की भीड़ उमड़ी. नववर्ष के पहले दिन सुबह चार बजे से ही खाटू श्याम मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थीं.ठंड के बावजूद लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी. मनेन्द्रगढ़ के खाटू श्याम मंदिर में केवल नगर या जिले के ही श्रद्धालु नहीं पहुंचे, बल्कि मध्यप्रदेश के रामनगर, राजनगर, कोतमा, बिजुरी, शहडोल सहित आसपास के कई जिलों और कस्बों से बड़ी संख्या में भक्त यहां दर्शन के लिए पहुंचे. कई श्रद्धालु तो पूरी रात यात्रा कर सुबह-सुबह बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे.
आरती और भोग का चला दौर
श्रद्धालुओं का कहना है कि नववर्ष की शुरुआत यदि बाबा श्याम के चरणों में हो जाए, तो पूरा वर्ष मंगलमय गुजरता है. खाटू श्याम मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष श्रृंगार किया गया. बाबा श्याम को गुलाब के फूलों से सजाया गया, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि श्री श्याम बाबा को गुलाब का फूल अत्यंत प्रिय है.मंदिर परिसर गुलाब की खुशबू से महकता रहा. श्रद्धालु प्रसाद के साथ-साथ गुलाब के फूल अर्पित करते नजर आए. मंदिर के पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विशेष आरती और पूजा संपन्न कराई. सुबह की मंगला आरती से लेकर शृंगार आरती, भोग आरती और संध्या आरती तक पूरे दिन धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम चलता रहा.
नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है. सुबह से लगातार भक्तों का आना जारी है. समिति ने दर्शन, सुरक्षा और भंडारे की पूरी व्यवस्था की है, ताकि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सकें- मयंक अग्रवाल, मंदिर समिति के सदस्य
युवाओं में भी दिखा खास उत्साह
इस वर्ष खास बात ये रही कि बड़ी संख्या में युवा श्रद्धालु भी मंदिर पहुंचे. कई युवाओं ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर नववर्ष पार्टी या पिकनिक की बजाए मंदिर आकर साल की शुरुआत करना ज्यादा शुभ मानते हैं. युवाओं के हाथों में भी गुलाब के फूल और मोबाइल कैमरों में कैद होती आस्था की तस्वीरें देखने को मिलीं.
खाटू श्याम मंदिर मनेन्द्रगढ़ को धीरे-धीरे धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित कर रहा है.त्योहारों, एकादशी, फाल्गुन मेला और नववर्ष जैसे अवसरों पर यहां श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है.स्थानीय व्यापारियों और होटल व्यवसायियों के लिए भी यह दिन खास रहा. नववर्ष के पहले दिन खाटू श्याम मंदिर में उमड़ा यह जनसैलाब केवल भीड़ नहीं, बल्कि श्रद्धा, सेवा और भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर था. लोगों ने एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं, सेवा भाव से भंडारे में सहयोग किया.
बलौदाबाजार में नए वर्ष को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी , संवेदनशील जगहों और पिकनिक स्पॉट पर जवान तैनात
साल के आखिरी तीन दिन सरकारी कामकाज ठप, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने दी ये चेतावनी
बच्चों की मासूम दुआएं, बड़ों की उम्मीदें और नक्सलवाद के अंत की आस, श्रीराम मंदिर में 2025 की विदाई और 2026 का स्वागत