ETV Bharat / state

नए साल पर बनारस फूल मंडी गुलजार; 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिके, किसान भी गदगद

बनारस फूल मंडी के अध्यक्ष विशाल पांडेय ने बताया कि मंडी में 3 से 12 रुपए वाले गुलाब के फूलों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई.

नए साल पर बनारस फूल मंडी गुलजार.
नए साल पर बनारस फूल मंडी गुलजार. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 7:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी: नए साल में बनारस में करीब 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिक गए. इनमें सबसे ज्यादा डिमांड बेंगलुरू से आए गुलाब के फूल की रही. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहरवासियों ने जमकर गुलाब की खरीदारी की. बनारस की फूल मंडी में गुलाब के कारोबार ने नया रिकॉर्ड बनाया.

बनारस फूल मंडी के अध्यक्ष विशाल पांडेय ने बताया कि मंडी में 3 रुपए वाले गुलाब के फूलों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई. वहीं, बेंगलुरू से आया गुलाब का फूल 10 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति पीस बिका.

उन्होंने बताया कि सिर्फ मंडी से 15-20 लाख रुपए का कारोबार हुआ. इसमें अगर रिटेल दुकानदारों की बिक्री जोड़ दें, तो यह आंकड़ा एक करोड़ रुपए को पार कर जाता है. गुलाब की डिमांड इतनी थी, कि दूसरे प्रदेशों से फूल मंगाने पड़े.

बनारस में 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिके. (Video Credit: ETV Bharat)

दो दिन में 1 करोड़ की बिक्री: मंडी अध्यक्ष विशाल पांडेय ने बताया कि नए साल पर लोग डेकोरेटिव फूल को बास्केट में और बुके के माध्यम से एक-दूसरे को गिफ्ट करना पसंद करते हैं. इसमें गुलाब की डिमांड सबसे अधिक होती है.

गुलदस्तों में गुलाब की संख्या बिक्री में सबसे अधिक रहती है. 31 दिसंबर 2025 और 01 जनवरी 2026 की बात करें तो मंडी से थोक में लगभग 10 से 12 लाख गुलाब के पीस बिके हैं. बाकी फूलों की भी अच्छी डिमांड देखी गई.

बनारस की फूल मंडी.
बनारस की फूल मंडी. (Photo Credit: ETV Bharat)

रिटेल में 30 से 40 फीसदी मार्जिन: उन्होंने बताया कि मार्केट में जो लोग बाहर दुकानें लगाकर बेच रहे हैं, उनका मार्जिन थोड़ा अधिक रहता है. वह लोग डेकोरेट करते हैं, अधिक मेहनत करते हैं. यही वजह है, कि वह लोग 30 से 40 फीसदी मार्जिन रखकर रिटेल में सेल करते हैं.

उन्होंने बताया कि वाराणसी में फूलों की डिमांड इतनी अधिक बढ़ गई कि दूसरे प्रदेश की मंडी से भी फूल मंगवाने पड़े. बेंगलुरू से आए फूलों को लोगों ने खूब पसंद किया. इस बार किसानों को भी लाभ मिला है.

बेंगलुरू के गुलाबों की डिमांड रही.
बेंगलुरू के गुलाबों की डिमांड रही. (Photo Credit: ETV Bharat)

किसानों को हुआ फायदा: उन्होंने बताया कि ठंड के मौसम में फूल के किसानों की फसल मंदी की मार झेल रही थी. नया साल उनके लिए फायदे का दिन साबित हुआ. मंडी में उनके फूलों को अच्छे दाम भी मिले और उनके फूल खूब बिके.

यह भी पढ़ें: DDU गोरखपुर में तैयार होगी हाइटेक नर्सरी; शोध छात्रों की दूर होगी समस्या, किसानों को फायदा

TAGGED:

VARANASI NEW YEAR CELEBRATION
ONE CRORE RUPEES ROSE SOLD VARANASI
VARANASI FLOWER MANDI NEW YEAR
FLOWERS DEMAND RAISE IN VARANASI
VARANASI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.