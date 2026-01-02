ETV Bharat / state

नए साल पर बनारस फूल मंडी गुलजार; 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिके, किसान भी गदगद

नए साल पर बनारस फूल मंडी गुलजार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: नए साल में बनारस में करीब 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिक गए. इनमें सबसे ज्यादा डिमांड बेंगलुरू से आए गुलाब के फूल की रही. 31 दिसंबर और 1 जनवरी को शहरवासियों ने जमकर गुलाब की खरीदारी की. बनारस की फूल मंडी में गुलाब के कारोबार ने नया रिकॉर्ड बनाया. बनारस फूल मंडी के अध्यक्ष विशाल पांडेय ने बताया कि मंडी में 3 रुपए वाले गुलाब के फूलों की सबसे ज्यादा बिक्री हुई. वहीं, बेंगलुरू से आया गुलाब का फूल 10 रुपए से लेकर 12 रुपए प्रति पीस बिका. उन्होंने बताया कि सिर्फ मंडी से 15-20 लाख रुपए का कारोबार हुआ. इसमें अगर रिटेल दुकानदारों की बिक्री जोड़ दें, तो यह आंकड़ा एक करोड़ रुपए को पार कर जाता है. गुलाब की डिमांड इतनी थी, कि दूसरे प्रदेशों से फूल मंगाने पड़े. बनारस में 1 करोड़ रुपए के गुलाब के फूल बिके. (Video Credit: ETV Bharat) दो दिन में 1 करोड़ की बिक्री: मंडी अध्यक्ष विशाल पांडेय ने बताया कि नए साल पर लोग डेकोरेटिव फूल को बास्केट में और बुके के माध्यम से एक-दूसरे को गिफ्ट करना पसंद करते हैं. इसमें गुलाब की डिमांड सबसे अधिक होती है.