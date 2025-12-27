ETV Bharat / state

नए साल पर मथुरा में नया ट्रैफिक प्लान; 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों पर रोक, जानें कहां पार्क कर सकेंगे वाहन?

मथुरा : वर्ष के अंतिम दिनों में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और बरेली-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन के साथ बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था की गई है. मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.



वीकेंड हॉलिडे और नए साल की शुरुआत करने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिरों में हो रहा है. श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर और मां वैष्णो देवी मंदिर के साथ बरसाना राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर, गोवर्धन और गोकुल बलदेव के मंदिरों में दर्शन करने के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है. नए साल को लेकर श्रद्धालु जनपद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. मथुरा, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र को जोन सेक्टरों बांटा गया है. वाहन पार्किंग के लिए अतिरिक्त पार्किंग बनाई गई है. यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन का ट्रैफिक प्लान बनाया गया है. करीब सात हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है.





वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई है. मंदिरों के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर वाहन पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और मथुरा-बरेली हाईवे से आने वाले वाहनों के लिए अतिरिक्त वाहन पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं. मंदिर के पास एकल मार्ग तय किए गए हैं. मंदिर में प्रवेश और निकासी द्वार से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा.