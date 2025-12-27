ETV Bharat / state

नए साल पर मथुरा में नया ट्रैफिक प्लान; 2 जनवरी तक बाहरी वाहनों पर रोक, जानें कहां पार्क कर सकेंगे वाहन?

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र को जोन व सेक्टरों में बांटा गया है.

मथुरा में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु
मथुरा में लाखों की संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 12:52 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 1:42 PM IST

मथुरा : वर्ष के अंतिम दिनों में भगवान श्रीकृष्ण की नगरी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और बरेली-मथुरा हाईवे पर रूट डायवर्जन के साथ बैरिकेडिंग और पार्किंग की व्यवस्था की गई है. मंदिरों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है.


वीकेंड हॉलिडे और नए साल की शुरुआत करने के लिए देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिरों में हो रहा है. श्रीकृष्ण जन्म स्थान, द्वारकाधीश, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, राधा रमण, राधा दामोदर, प्रेम मंदिर और मां वैष्णो देवी मंदिर के साथ बरसाना राधा रानी मंदिर, कीर्ति मंदिर, गोवर्धन और गोकुल बलदेव के मंदिरों में दर्शन करने के लिए 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक शहर में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित किया गया है. नए साल को लेकर श्रद्धालु जनपद के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं. मथुरा, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र को जोन सेक्टरों बांटा गया है. वाहन पार्किंग के लिए अतिरिक्त पार्किंग बनाई गई है. यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए प्रशासन का ट्रैफिक प्लान बनाया गया है. करीब सात हजार वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम के साथ यातायात व्यवस्था दुरुस्त की गई है. मंदिरों के आसपास बैरिकेडिंग लगाकर वाहन पार्किंग की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. आगरा-दिल्ली राजमार्ग, आगरा-नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे और मथुरा-बरेली हाईवे से आने वाले वाहनों के लिए अतिरिक्त वाहन पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई हैं. मंदिर के पास एकल मार्ग तय किए गए हैं. मंदिर में प्रवेश और निकासी द्वार से श्रद्धालुओं का आवागमन होगा.

27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक वृन्दावन की यातायात व्यवस्था

प्रतिबंधित मार्ग

  • छटीकरा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • छटीकरा-वृदांवन मार्ग पर मल्टीलेवल पार्किंग स्थल से आगे किसी प्रकार का वाहन नहीं जा सकेगा.
  • वैष्णोदेवी पार्किंग से सभी प्रकार के भारी वाहन, बड़ी बसें एवं छोटी बसें वृंदावन की ओर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी.
  • रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • मथुरा-वृदांवन मार्ग पर सौ सैय्या से आगे सभी प्रकार के (भारी कॉमर्शियल चार पहिया) वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • वृंदावन कट, पानी गांव से वृंदावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
  • पानी घाट तिराहे यमुना पुल से परिक्रमा मार्ग की ओर वृंदावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • पानी गांव चौराहा से सौ-सैय्या कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • ग्राम जैत के पास कट एनएच-19 से तथा परिक्रमा मार्ग कट एनएच -19 से भारी वाहन, हल्के वाहन, रामताल चौराहा की ओर सुनरख रोड वृंदावन की ओर कोई वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
  • गोकुल रेस्टोरेंट व मसानी चौराहा से कस्बा वृंदावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.

पार्किंग व्यवस्था : 27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक युमना एक्सप्रेस-वे से कस्बा वृन्दावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के वाहनों को निम्न पार्किंग स्थलों में पार्क कराये जायेंगे.

  • शिवा ढाबा के सामने पार्किंग.
  • भोपत ढाबा पार्किंग.
  • पैराग्लाइडिंग पार्किंग.
  • पानी गांव पशु पैठ (बड़े वाहन बस, इत्यादि).
  • पवन हंस हैलीपैड.
  • मंडी पार्किंग.
  • दारुक पार्किंग.

27 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक मथुरा शहर की ओर से वृंदावन को आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन चौहान पार्किंग, एमवीडीए पार्किंग, मंडी पार्किंग, ITI कॉलेज पार्किंग (समस्त प्रकार की बड़ी बसें, ट्रैवलर). पागल बाबा अस्पताल की भूमि पार्किंग (सौ-फुटा तिराहा के पास) स्थलों पर पार्क होंगे. वहीं, NH-19 छटीकरा से कस्बा वृन्दावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन माता वैष्णों देवी मंदिर के सामने पार्किंग (बड़े वाहन), माता वैष्णों देवी मंदिर के बराबर में कच्ची पार्किंग (बडे़ वाहन), रॉयल भारती मोड़ पार्किंग (छोटे वाहन), अन्नपूर्णा कार पार्किंग, मल्टीलेवल पार्किंग, जादौन पार्किंग (वीआईपी पार्किंग) पर पार्क होंगे. इसके अलावा NH-19 थाना जैत कट से कस्बा वृंदावन की ओर आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन छः शिखर तिराहा के पास पार्किंग (चार पहिया वाहन), जयशिव कार पार्किंग (चार पहिया वाहन), प्रेम मंदिर के पीछे सुनरख तिराहा मोड़ पार्किंग पर पार्क होंगें.

डायवर्जन

  • यमुना एक्सप्रेस वे से वृंदावन होते हुए NH-19 को जाने वाले सभी भारी वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से राया कट से उतरकर मथुरा-बरेली हाईवे होते हुए NH-19 को जाएंगे.
  • NH-19 छटीकरा से वृंदावन होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे को जाने वाले भारी वाहन बाद पुल से मथुरा, बरेली हाईवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे को जाएंगे.
  • यमुना एक्सप्रेस-वे की तरफ से और मथुरा शहर की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन सौ-सैय्या अस्पताल तक आ सकेंगे, इससे आगे प्रतिबंधित रहेंगे.
  • छटीकरा एनएच-19 की ओर से श्रद्धालुओं के चार पहिया वाहन मल्टीलेविल पार्किंग तक आ सकेंगे तथा नगर निगम द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसें रुकमणि विहार गोलचक्कर तक आ सकेंगी तथा वहीं से वापस जाएंगी, इसके आगे वाहन प्रतिबंधित रहेंगे.
  • जनपद मथुरा में आने वाले श्रद्धालुओं के सभी वाहन जो छटीकरा की तरफ से आयेंगे वह गोकुल रेस्टोरेंट होते हुए कल्याण करोति के पास रामलीला ग्राउंड पर पार्क करेंगे.


