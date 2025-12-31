ETV Bharat / state

"जोश में न गंवाएं होश, ना खोलें ये फाइल, हैक हो सकता है आपका फोन"...नए साल के जश्न से पहले हरियाणा पुलिस की चेतावनी

हैक हो सकता है आपका फोन ( ETV Bharat )

भिवानी: नए वर्ष के आगमन के साथ ही लोग एक-दूसरे को मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बधाई संदेश भेजते हैं. इसी बीच हरियाणा पुलिस ने आमजन को सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है. भिवानी के डीएसपी अनुप कुमार ने कहा है कि, "फोन पर प्राप्त किसी भी अनजान एपीके (APK) फाइल को बिल्कुल न खोलें. यह फाइल आपके मोबाइल में वायरस डाल सकती है, जिससे फोन हैक होने के साथ-साथ बैंक खाता खाली होने का भी खतरा रहता है." पुलिस ने लोगों से अपील की है कि डिजिटल बधाइयों में भी पूरी सावधानी बरतें. साइबर अपराध से बचाव को लेकर विशेष एडवाइजरी: डीएसपी अनुप कुमार ने बताया कि, "साइबर ठग नए साल के मौके पर आकर्षक बधाई संदेशों के जरिए लोगों को झांसे में लेते हैं. जैसे ही कोई व्यक्ति एपीके फाइल डाउनलोड करता है, उसका मोबाइल हैक हो सकता है. यदि किसी अनजान नंबर से ऐसा संदेश आए तो उसे तुरंत डिलीट करें और किसी भी लिंक या फाइल पर क्लिक न करें. साथ ही सोशल मीडिया पर भी केवल विश्वसनीय लोगों से प्राप्त संदेशों पर ही भरोसा करें." नए साल के जश्न से पहले हरियाणा पुलिस की चेतावनी (ETV Bharat)