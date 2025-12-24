ETV Bharat / state

महाकौशल के अनजाने टूरिस्ट स्पॉट, न्यू ईयर 2026 में यहां पार्टी से करें साल का आगाज

मध्य प्रदेश के जबलपुर से 100 किलोमीटर रेंज में लेटेस्ट पार्टी स्पॉट.इनके बारे में कम जानते हैं लोग. नए साल 2026 पर भीड़ से हट यहां करें एन्जॉय.

महाकौशल के आसपास के अनजाने टूरिस्ट स्पॉट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 2:44 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 3:28 PM IST

रिपोर्ट : विश्वजीत सिंह

जबलपुर : न्यू ईयर 2026 के मौके पर यदि आपका बजट कम है और आप पर्यटन स्थलों की भीड़भाड़ गंदगी और महंगाई से बचना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए हैं. जबलपुर के आसपास ही 100 किलोमीटर रेंज के अंदर कई ऐसे शानदार पिकनिक स्पॉट हैं, जहां आप आसानी से नए साल का जश्न प्रकृति के बीच मना सकते हैं. नए साल के मौके पर लोग अक्सर घूमने के लिए टूरिस्ट प्लेस पर जाते हैं लेकिन इस मौके पर ज्यादातर टूरिस्ट प्लेस ओवरक्राउडेड हो रहे हैं. ऐसे में इस आर्टिकल में जानें कि कैसे आप मना सकते हैं न्यू ईयर विथ नेचर.

साकल घाट की सिद्ध गुफा

यह स्थान जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है. इस स्थान पर नर्मदा में हिरन नदी का संगम होता है. यहां एक बेहद अनोखी लगभग 70 फीट लंबी गुफा है, जिसके अंदर सैकड़ो सालों से पानी बूंद-बूंद टपकने की वजह से चट्टानों में कैल्शियम का डिपॉजिट हुआ है. ऐसा स्थान आपको पूरे भारत में शायद ही कहीं देखने मिले. इसके बारे में कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इसी गुफा में तपस्या की थी. यहां पर नर्मदा नदी का बेहद चौड़ा रेत से भरा घाट भी है और हरियाली से भरा ये स्थान नए साल को प्रकृति के बीच मनाने का अच्छा मौका देता है.

New Year 2026 with Nature
साकल घाट की सिद्ध गुफा

नरसिंहपुर का बरमान घाट

नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे बरमान घाट नाम का स्थान है. जबलपुर से इस जगह की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है. बरमान घाट पहुंचने के लिए नेशनल हाईवे-45 पर जबलपुर से भोपाल रोड पर जाना होगा. इसमें नौरादेही का वह हिस्सा भी शामिल है, जहां सड़क पर वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए सड़क को लाल रंग से रंग दिया गया है. बरमान घाट में नर्मदा नदी का किनारा बेहद खूबसूरत है. यहां रेत के घाट हैं, रुकने के लिए आश्रम और सस्ते होटल भी हैं.

Picnic spots near jabalpur
नरसिंहपुर का बरमान घाट

घाट के किनारे कई खूबसूरत और पुराने मंदिर हैं. नर्मदा नदी यहां पर काफी चौड़ाई में और काफी कम वेग से बहती हैं. इसलिए यहां आसानी से घाट पर नहाया जा सकता है. यहां आपको नर्मदा नदी के घाट पर उगी ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिल जाती हैं, जिनसे शानदार स्थानीय भोजन का मजा लिया जा सकता है.

डिंडोरी का मिनी गोवा

डिंडोरी जिले में हल्दी करेली नाम का एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट है, जिसे 'डिंडोरी का मिनी गोवा' भी कहा जाता है. यहां पीले रंग की चट्टानों के पास एक झरना बहता है और पास में ही रेत का एक बहुत बड़ा टीला है जिस पर लोग कैंपिंग करने के लिए जाते हैं. कैंपिंग करने के लिए ये जगह काफी शानदार है और न्यू ईयर पर आप यहां कैंप भी लगा सकते हैं.

घुघवा,भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क

नेशनल फॉसिल्स पार्क घुघवा जबलपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर डिंडोरी जिले में एक अनोखी जगह है, जहां हजारों साल पहले की कुछ ऐसी शानदार चट्टाने देखने को मिलती हैं जो कभी पेड़ पौधे रहे होंगे. इन पेड़ पौधों पर समय की मार और प्राकृतिक बदलावों ने उन्हें पत्थर में बदल दिया. और हजारों साल पुरानी ये चट्टानें आज भी अपनी इस प्राकृतिक स्थिति में संरक्षित हैं. इस जगह को नेशनल पार्क का दर्जा हासिल है, लेकिन हजारों साल पहले यहां पर कभी समुद्र भी हुआ करता था.

New year party plan 2026
घुघवा,भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क

न्यू ईयर पर पायली का टापू

जबलपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बरगी बांध है और बरगी बांध के बैक वॉटर में लगभग 10 किलोमीटर चलने पर सिवनी जिले का पायली गांव आता है. यह गांव ईको टूरिज्म के लिए विकसित किया गया है और यहां रुकने के लिए कॉटेज बनाए गए हैं. इसके साथ ही नर्मदा के बैक वॉटर में एक बहुत शानदार टापू है. इसके ऊपर अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक रेस्ट हाउस है और यहां तक पहुंचाने के लिए आपको नाव लेनी होती है. यह स्थान भी नए साल के जश्न के लिए शानदार है. यहां आप ट्रैकिंग का भी मजा ले सकते हैं.

Celebrate near year new jabalpur
न्यू ईयर पर पायली का टापू

भारत का केंद्र बिंदु करौंदी

जबलपुर से कटनी के रास्ते स्लीमनाबाद के पास भारत का केंद्र बिंदु करौंदी है. भौगोलिक रूप से इस स्थान को भारत के केंद्र बिंदु के रूप में पहचान मिली हुई है और इसी वजह से यहां पर कई आश्रम बने हुए हैं. इसके साथ ही यहां पर महर्षि महेश योगी का एक बहुत बड़ा संस्कृत विद्यालय है. करौंदी के रास्ते में जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक दूसरा ऐतिहासिक स्थान 'रूपनाथ का पहाड़' आता है इस स्थान पर पहाड़ के नीचे एक कुंड है. यहां पर सम्राट अशोक के समय के शिलालेख रखे हुए हैं, यह स्थान भी प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर है.

मंडला का गर्म पानी का कुंड

यूं तो मंडला में कान्हा टाइगर रिजर्व है लेकिन नए साल के मौके पर टाइगर रिजर्व में तुरंत बुकिंग नहीं मिल पाती. इसलिए एक दिन की मौज मस्ती के लिए जबलपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर मंडला रोड पर एक पिकनिक स्पॉट भी जाया जा सकता है. मंडला रोड पर ये कुंड गर्म पानी का कुंड है. इस कुंड की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके चारों ओर नर्मदा नदी के बरगी बांध का बैक वॉटर है, जो इस मौसम में काफी ठंडा रहता है, वहीं दूसरी तरफ ये कुंड गर्म पानी देता रहता है. प्रकृति के इस अजूबे के बीच यहां भी पिकनिक मनाई जा सकती है.

PICNIC SPOTS NEAR JABALPUR
मंडला रोड पर मौजूद रहस्यमयी गर्म पानी का कुंड

इसके बाद मंडला के रामनगर में बने रानी दुर्गावती काल के किलों को देखा जा सकता है. यहां पर रामनगर का किला है, इसके साथ ही कई छोटी हवेलियां हैं, जो पर्यटकों के लिए देखने योग्य हैं. जबलपुर के ट्रैवल एक्सपर्ट रॉबिन ऐसे टूरिस्ट स्पॉटों पर कैंप लगते हैं. रॉबिन कहते हैं, '' देश के कई बड़े टूरिस्ट स्पॉट देखे हैं लेकिन हमारे जबलपुर के आसपास के यह खूबसूरत स्थल उन जगहों से कहीं बेहतर हैं.''

Picnic spots near jabalpur
जबलपुर के आसपास 100 किलोमीटर रेंज में हैें एक से एक टूरिस्ट स्पॉट

क्यों अलग हैं ये टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट?

जबलपुर में टूर एंड ट्रेवल्स का काम करने वाले मनीष गुप्ता कहते हैं, '' बाहर से आने वाले लोगों को इन जगहों की जानकारी कम होती है. इसलिए लोग यहां तक नहीं पहुंच पाए लेकिन यदि कोई ऐसे स्थान पर जाना चाहे तो शहर में यह सुविधा मुहैया करवाई जा सकती है. यह सभी टूरिस्ट स्पॉट प्रसिद्ध नहीं है क्योंकि इनकी मार्केटिंग और प्रमोशन नहीं किया गया.लेकिन यह खूबसूरती में दूसरे चर्चित पर्यटक स्थलों से कम नहीं हैं. यहां आपको ना तो भीड़ भाड़ मिलेगी, ना महंगी होटलें और ना ही मिलेगी गंदगी जो अक्सर फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पर सीजन के वक्त मिलती है. इन टूरिस्ट स्पॉट्स पर आपको मिलेगी प्रकृति की शुद्ध हवा, साफ पानी और अच्छा वातावरण जो नए साल के मौके पर आपके मन को तरोताजा कर देगा''

