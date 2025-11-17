ETV Bharat / state

धमतरी को न्यू ईयर से पहले गिफ्ट, सिविल अस्पताल भवन का भूमिपूजन, मरीजों को मिलेंगी सुविधाएं

100 बिस्तर वाले अस्पताल का भूमिपूजन: धमतरी में 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल का 100 बिस्तर वाले अस्पताल में उन्नयन किया गया है. प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस अस्पताल का भूमिपूजन और शिलान्यास किया. यह अत्याधुनिक अस्पताल भवन 17 करोड़ से अधिक की लागत से बनेगा. यह पांच मंजिला अस्पताल होगा. नवीन अस्पताल भवन के निर्माण से क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी.

धमतरी: छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कई कार्य हो रहे हैं. प्रदेश में अस्पतालों में आधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है. इस क्रम में नए साल से पहले धमतरी को नया उपहार मिला है. जिले के कुरुद इलाके में नवीन सिविल अस्पताल का भूमिपूजन किया गया है. इस कार्यक्रम में महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की सांसद रूपकुमारी चौधरी, कुरूद विधायक अजय चंद्राकर, कलेक्टर अबिनाश मिश्रा मौजूद रहे.

धमतरी में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार: इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कुरूद किसानों की धरती है, यह धान के कटोरे का मुख्य केंद्र है, देश की सबसे बड़ी मंडी यहां है. यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहद आवश्यकता थी. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का 50 बिस्तर का अस्पताल चल रहा था. हमने 100 बिस्तर के अस्पताल का उन्नयन करते हुए भवन भूमि पूजन किया है.

धमतरी में अस्पताल का भूमिपूजन और शिलान्यास (ETV BHARAT)

ये भवन करीब 18 करोड़ की लागत से बनेगा. आने वाले समय में यह हेल्थ सेक्टर के बड़े सेंटर के रूप में पहचाना जाएगा. कुरुद में हमने नर्सिंग कॉलेज भी स्वीकृत किया है. आने वाले शिक्षा सत्र में नर्सिंग कॉलेज भी यहां प्रारंभ हो जाएगा- श्याम बिहारी जायसवाल, स्वास्थ्य मंत्री, छत्तीसगढ़

भूमिपूजन करते स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल (ETV BHARAT)

कुरुद में बनेगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल: स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि कुरूद की जनता ने मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की मांग की है. इसे आने वाले समय में पूरा किया जाएगा. एमसीएच का निर्माण निश्चित तौर पर आवश्यक है. यहां से लोग रायपुर जाते हैं इसलिए धमतरी में एमसीएच बनने से लोड कम होगा. 50 बेड का एमसीएच और स्टॉफ लोगों के रहने के लिए बिल्डिंग की मांग की गई है, आने वाले दिनों में इसे जल्द पूरा किया जाएगा.