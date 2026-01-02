गंगरेल में चार जनवरी तक न्यू ईयर फेस्ट, पहले दिन सैलानियों से गुलजार हुआ बांध परिसर
धमतरी के गंगरेल डैम में 4 जनवरी तक न्यू ईयर फेस्ट मनाया जा रहा है.
January 2, 2026
धमतरी: नए साल 2026 के स्वागत में धमतरी में जिला प्रशासन, पर्यटन समिति की तरफ से भव्य आयोजन करवाया जा रहा है. गंगरेल बांध परिसर में चार दिवसीय न्यू ईयर फेस्ट का शुभारंभ गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया.
4 जनवरी तक नए साल का जश्न
न्यू ईयर फेस्ट 1 से 4 जनवरी तक हर रोज सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित किया जा रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं.
गंगरेल डैम परिसर में न्यू ईयर फेस्ट
नववर्ष के पहले ही दिन गंगरेल बांध परिसर उत्सवमय माहौल से सराबोर नजर आया. धमतरी सहित आसपास के जिलों से पहुंचे सैलानी हिंदी फिल्मी गीतों और छत्तीसगढ़ी मधुर धुनों पर झूमते नजर आए. इस दौरान बच्चों, युवाओं, युवतियों और परिवार के साथ आए पर्यटकों ने आयोजन का भरपूर आनंद लिया.
धमतरी एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया किन्यू ईयर फेस्ट का मुख्य उद्देश्य जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल गंगरेल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना, स्थानीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय संस्कृति को मंच प्रदान करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है.
न्यू ईयर फेस्ट में ये कार्यक्रम
उत्सव के अंतर्गत संगीत कार्यक्रम, लाइव डीजे, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, मनोरंजन गतिविधियां और बोनफायर जैसे विशेष आकर्षण शामिल किए गए हैं, जो सभी आयु वर्ग के लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. उत्सव के दौरान प्रतिभागियों के लिए आकर्षक उपहार, ट्रॉफी, विशेष पुरस्कार एवं सरप्राइज रिवॉर्ड की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ा है.
गंगरेल पहुंचे पर्यटकों में उत्साह
पर्यटकों ने बताया कि जिला पर्यटन समिति द्वारा किया गया यह आयोजन अत्यंत व्यवस्थित, सुरक्षित एवं मनोरंजक है. ऐसे आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति से भी लोगों को परिचित कराते हैं. वहीं रायपुर, दुर्ग एवं कांकेर से आए पर्यटकों ने भी गंगरेल की प्राकृतिक सुंदरता, स्वच्छ वातावरण एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की.
धमतरी प्रशासन की अपील
बता दें कि गंगरेल बांध की मनोहारी प्राकृतिक छटा के बीच आयोजित यह न्यू ईयर फेस्ट नववर्ष को यादगार बनाने का एक अनूठा अवसर सिद्ध हो रहा है. जिला प्रशासन एवं जिला पर्यटन समिति ने लोगों और पर्यटकों से ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होकर उत्सव का आनंद लेने और धमतरी जिले की पर्यटन छवि को और अधिक सशक्त बनाने की अपील की है.