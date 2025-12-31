ETV Bharat / state

नए साल के जश्न को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, 'हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर'

गुरुग्राम: नए साल को लेकर गुरुग्राम में जश्न का माहौल रहेगा. हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग गुरुग्राम के सेक्टर-29, साइबर हब, मॉल्स, बाजारों और प्रमुख खानपान स्थलों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचेंगे. इसी को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.

नए साल को लेकर गुरुग्राम पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर की शाम से देर रात तक शहर के प्रमुख जश्न स्थलों पर भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही रहने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिसके लिए पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेंगी और संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.

पार्किंग को लेकर सख्ती: ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं. सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को टो करके हटाया जाएगा. सेक्टर-29 क्षेत्र में लेजर वैली की पक्की व कच्ची पार्किंग, साइबर हब पार्किंग, हुडा जिमखाना, हुडा ग्राउंड, टैक्सी पार्किंग समेत कई स्थानों को अधिकृत पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है.