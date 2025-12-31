नए साल के जश्न को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, 'हुड़दंग करने वालों पर रहेगी पैनी नजर'
Gurugram Police Traffic Advisory: नए साल को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. हुड़दंगबाजों को चेतावनी.
Published : December 31, 2025 at 10:12 AM IST
गुरुग्राम: नए साल को लेकर गुरुग्राम में जश्न का माहौल रहेगा. हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों से बड़ी संख्या में लोग गुरुग्राम के सेक्टर-29, साइबर हब, मॉल्स, बाजारों और प्रमुख खानपान स्थलों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुंचेंगे. इसी को देखते हुए गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.
नए साल को लेकर गुरुग्राम पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी: ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, 31 दिसंबर की शाम से देर रात तक शहर के प्रमुख जश्न स्थलों पर भारी भीड़ और वाहनों की आवाजाही रहने की संभावना है. ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. जिसके लिए पुलिस की अतिरिक्त टीमें तैनात रहेंगी और संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी.
New Year’s Eve traffic guidelines are in effect across Gurugram.— Gurugram Traffic Police (@TrafficGGM) December 29, 2025
Kindly follow advisories, avoid roadside parking, and plan your travel in advance.#TrafficAdvisory #GurugramTrafficPolice #NewYearsEve #RoadSafety pic.twitter.com/64OkAvA0Qn
पार्किंग को लेकर सख्ती: ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े किए जाएं. सड़कों पर पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को टो करके हटाया जाएगा. सेक्टर-29 क्षेत्र में लेजर वैली की पक्की व कच्ची पार्किंग, साइबर हब पार्किंग, हुडा जिमखाना, हुडा ग्राउंड, टैक्सी पार्किंग समेत कई स्थानों को अधिकृत पार्किंग के रूप में चिन्हित किया गया है.
नशे में वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई: नव वर्ष के जश्न के दौरान नशे में वाहन चलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ड्रंकन ड्राइविंग चेकिंग को और कड़ा किया गया है. शहर के विभिन्न हिस्सों में विशेष जांच टीमें तैनात रहेंगी. संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत नशे में वाहन चलाने पर ₹10,000 का जुर्माना और तीन माह के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का प्रावधान है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जश्न के दौरान जिम्मेदारी दिखाएं और नशे की हालत में वाहन ना चलाएं.
नव वर्ष–2026 के स्वागत की पूर्व संध्या पर #GurugramPolice अलर्ट मोड में 🚨— Gurugram Police (@gurgaonpolice) December 30, 2025
शहर की सुरक्षा हेतु करीब 5400 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी तैनात।
🚫 शराब पीकर हुड़दंग व वाहन चलाने वालों पर गुरुग्राम पुलिस की कड़ी नजर।
🚔 निर्देशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई तय।#NewYear2026… pic.twitter.com/QkoDfa0d2V
सुरक्षित जश्न की अपील: ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का पालन कर सुरक्षित तरीके से नववर्ष का स्वागत करें. किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए डायल 112 या 1095 (गुरुग्राम यातायात पुलिस) पर संपर्क किया जा सकता है. पुलिस का कहना है कि उनका उद्देश्य लोगों को रोकना नहीं, बल्कि सभी के लिए नया साल सुरक्षित और यादगार बनाना है.
