कोंडागांव में नए साल का जश्न, बॉलीवुड सिंगर चारु सेमवाल का शो, गायकी का दिखाएंगी दम

कोंडागांव में बॉलीवुड सिंगर चारू सेमवाल का लाइव शो आयोजित किया जा रहा है. चारु सेमवाल अपने भव्य लाइव परफॉर्मेंस से कोंडागांव को संगीतमय उत्साह से भर देंगी. संगीत, रोशनी और रोमांच से सजा यह कार्यक्रम न केवल कोंडागांव बल्कि पूरे बस्तर संभाग के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है.

कोंडागांव : साल 2025 की विदाई होने वाली है और नए साल का आगमन होने जा रहा है. ऐसे में नक्सल प्रभावित कोंडागांव में नए साल का जश्न काफी धूमधाम से मनाने की तैयारी की गई है. इस बार कोंडागांव में बॉलीवुड सिंगर चारु सेमवाल का शो आयोजित किया गया है.

बॉलीवुड सिंगर चारु सेमवाल की प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

पहली बार बस्तर संभाग में भव्य आयोजन

यह पहला अवसर होगा जब बस्तर संभाग में व्यक्तिगत स्तर पर इतने बड़े और भव्य बॉलीवुड लाइव शो का आयोजन किया जा रहा है. इस मेगा इवेंट की मेजबानी सिद्धार्थ जैन एवं महेश चौहान द्वारा की जा रही है, जिसमें कोंडागांव शहर की कई नामी हस्तियों का भी सक्रिय सहयोग रहेगा. आयोजन को लेकर शहर में जबरदस्त उत्साह है और खासकर युवा वर्ग इस संगीतमय रात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

बस्तर संभाग के इतिहास में यह पहली बार है जब इस स्तर का बॉलीवुड लाइव शो कोंडागांव में आयोजित किया जा रहा है. हम चाहते हैं कि हमारे जिले के युवा और संगीत प्रेमी नए वर्ष का स्वागत एक अलग ऊर्जा और रोमांच के साथ करें. अब लोगों को मनोरंजन के लिए बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बॉलीवुड खुद कोंडागांव आ रहा है- महेश चौहान, सदस्य, आयोजन समिति, कोंडागांव

आयोजन समिति के सदस्य महेश चौहान ने बताया कि कोंडागांव में बॉलीवुड सिंगर चारु सेमवाल अपनी गायकी का रंग बिखेरेंगी. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मुंबई स्तर की तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. अत्याधुनिक साउंड सिस्टम, आकर्षक लाइटिंग, भव्य स्टेज डिज़ाइन, बेहतर भोजन व्यवस्था और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और वे पूरे आयोजन का भरपूर आनंद ले सकें.

चारु सेमवाल की लाइव परफॉर्मेंस इस आयोजन का मुख्य आकर्षण होगी.उनके सुपरहिट बॉलीवुड गाने, रोमांटिक धुनें और धमाकेदार प्रस्तुतियां नए साल की रात को और भी खास बना देंगी. आयोजकों ने बताया कि इस लाइव शो के साथ अन्य मनोरंजन कार्यक्रम भी शामिल किए गए हैं, ताकि हर वर्ग के लोग इस आयोजन से जुड़ सकें.