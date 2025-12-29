ETV Bharat / state

न्यू ईयर के लिए हिमाचल आने से पहले जान लें ये बात, नहीं तो जेल में कटेगी रात

कुल्लू: नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं, खासकर कुल्लू-मनाली जैसे पर्यटन स्थलों पर भारी भीड़ उमड़ रही है. इसी बीच जिला प्रशासन ने सैलानियों के लिए सख्त चेतावनी जारी की है. अगर कोई पर्यटक हथियार लेकर मनाली पहुंचा, तो उसका न्यू ईयर सेलिब्रेशन होटल में नहीं बल्कि जेल में कट सकता है. हथियार लेकर आए तो होगी सीधी कार्रवाई कुल्लू जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर साफ कर दिया है कि 2 जनवरी 2026 तक कोई भी सैलानी मनाली और आसपास के पर्यटन स्थलों पर किसी भी प्रकार का हथियार नहीं ला सकेगा. इसमें लाइसेंसी हथियार भी शामिल हैं. आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला डीसी कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने कहा, "नए साल के दौरान मनाली में पर्यटकों की संख्या अचानक कई गुना बढ़ जाती है. माल रोड, पर्यटन स्थलों और बाजारों में भारी भीड़ रहती है. ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए एसडीएम मनाली के आग्रह पर हथियार प्रतिबंध का फैसला लिया गया है." पुलिस को सौंपी गई जिम्मेदारी