New Year 2026: धमतरी की आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का तांता, विशेष अभिषेक और भोग लगा
धमतरी में भी नए साल पर मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है. मां विंध्यवासिनी (बिलाई) माता मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 1, 2026 at 6:24 PM IST
धमतरी: नए साल के जश्न मनाने और नए साल के स्वागत में लोग अपने अंदाज में जुटे हैं. कोई पर्यटन स्थल जाकर सेलिब्रेट कर रहा है तो कोई नए साल की शुरुआत मंदिरों में मत्था टेककर कर रहा है. धमतरी में शहर के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा. इस अवसर पर मां विंध्यवासिनी (बिलाई) माता मंदिर में विशेष पूजा की गई है.
धमतरी की आराध्य देवी हैं विंध्यवासिनी: माँ विंध्यवासिनी मंदिर को धमतरी जिले की आराध्य देवी कहा जाता है. ऐसे में नए साल के पहले दिन यहां जलाभिषेक के बाद भोग लगाया गया. मंदिर में जिले समेत प्रदेश के अन्य जगहों से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं. भक्त अपनी कामना के साथ नारियल, फूल और माता का श्रृंगार लेकर पहुंच रहे हैं.
दर्शन में नहीं हुई परेशानी: श्रद्धालुओं ने बताया कि अन्य दिनों से ज्यादा नए वर्ष के उपलक्ष्य में भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है. हालांकि माता के दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की दुविधा नहीं हुई. आसानी से माता के दर्शन हो रहे हैं. श्रद्धालुओं ने माता से मनोकामना की है. देश, राज्य, शहर सहित सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे.
पूरा धमतरी नगर मेरा परिवार है, तो उस परिवार के लिए सुख-समृद्धि की कामना करता हूं, मंदिर में अच्छी भीड़ है- संतोष सोनकर, पार्षद
बहुत भीड़ है आज, वैसे हम आते तो कम रहती है. नया साल है तो लोग पहुंचे हैं, बच्चों के यशस्वी होने की कामना लेकर हम भी आए हैं-नीता रणसिंह, श्रद्धालु
माता का अभिषेक हुआ है, विशेष भोग और विशेष प्रसादी हुई है. रात को 9-10 बजे तक भीड़ रहेगी.- विजय शर्मा, पंडित
सुबह 5 बजे से लगा तांता: पंडित विजय शर्मा ने बताया कि मंदिर में जलाभिषेक किया गया. जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना सुबह 5 बजे की गई है. सुबह से ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है. उन्होंने यह भी बताया कि रात तक ऐसे ही भीड़ भक्तों की रहने वाली है. माता के दर्शन के लिए आसपास क्षेत्र ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी भक्तजन पहुंच रहे हैं.