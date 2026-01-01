ETV Bharat / state

न्यू ईयर पर हुड़दंग मचाने वालों सावधान! पुलिस और SSB ने संभाला मोर्चा.. होगा एक्शन

नए साल पर ट्रैफिक जांच ( ETV Bharat )

मोतिहारी: आज से नए साल 2026 की शुरुआत हो गई है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर कुछ लोग हुड़दंग करते हैं तो कुछ असामाजिक तत्व सुरक्षा में सेंध लगाकर फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. ऐसे में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. मोतिहारी में तमाम जगहों पर एहतियात बरती जा रही है. रक्सौल बॉर्ड पर एसएसबी हर आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है और लोगों पर नजर रख रही है. नए साल पर ट्रैफिक जांच: भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिछले दिनों केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने चिंता जताई थी. साथ अधिकारियों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए इस पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा था. ऐसे में आज न्यू ईयर पर रक्सौल सीमा पर पूरी मुस्तैदी बरती जा रही है. रक्सौल बॉर्डर पर गाड़ियों की चेकिंग (ETV Bharat) एसएसबी ने संभाला मोर्चा: रक्सौल सीमा पर एसएसबी के जवान हर आने-जाने वाले व्यक्ति और वाहन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं. नेपाल से आने वाले यात्रियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. महिला और पुरुष जवान सादे लिबास में भी गुप्त रूप से तलाशी ले रहे हैं. केवल संतुष्ट होने के बाद ही भारतीय सीमा में प्रवेश की अनुमति दी जा रही है. विशेष इनपुट के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे तस्करों में हड़कंप मच गया है.