31 दिसंबर और 1 जनवरी को बिहार में लागू रहेंगे ये नियम, तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

बिहार में नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है, लेकिन इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से कुछ नियमों का पालन करना होगा.

Patna Police alert on New Year
नए साल पर पटना पुलिस अलर्ट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 29, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
पटना: नए साल के आगमन को लेकर पूरे बिहार में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को होने वाली भीड़ और उत्साह को देखते हुए पटना पुलिस ने व्यापक तैयारी की है. पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए शहर भर में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

नए साल में चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस: पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग राजधानी वाटिका, संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर, विभिन्न पार्कों और पिकनिक स्थलों पर पहुंचते हैं. इसके साथ ही महावीर मंदिर, गुरुद्वारे, प्रमुख मंदिरों और चर्चों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे ध्यान में रखते हुए इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

नए साल में चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस (ETV Bharat)

"सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके. यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने विशेष योजना बनाई है. शहर के कई इलाकों में नो-पार्किंग जोन चिह्नित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

निर्धारित पार्किंग का करना होगा इस्तेमाल: भीड़भाड़ वाले इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि अनियंत्रित पार्किंग और जाम की समस्या न उत्पन्न हो. यातायात पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें.

Patna Police alert on New Year
अलर्ट मोड पर पुलिस (ETV Bharat)

बाइकर्स गैंग पर पैनी नजर: पटना एसएसपी ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. एसएसपी ने कहा कि लहरिया कट, स्टंट और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ड्रिंक एंड ड्राइव पर विशेष जांच अभियान: उन्होंने बताया कि पहले भी मरीन ड्राइव और अन्य इलाकों में ऐसे मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की है और इस बार भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा. शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा.

नाव चलाने के लिए परमिशन अनिवार्य: गंगा नदी में नाव परिचालन को लेकर भी पुलिस पूरी तरह सतर्क है. एसएसपी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा और नियमों के तहत ही नाव चलाने की अनुमति दी जाएगी. बिना अनुमति और सुरक्षा इंतजाम के नाव चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Patna Police alert on New Year
नए साल पर खास चौकसी (ETV Bharat)

महिलाओं की सुरक्षा पर खास ध्यान: महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर पटना पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. एसएसपी ने बताया कि शक्ति सुरक्षा दल पूरी तरह सक्रिय रहेगा. किसी भी तरह की छेड़छाड़, अभद्र टिप्पणी या असुरक्षा की स्थिति में महिलाएं तुरंत पुलिस या शक्ति टीम से संपर्क कर सकती हैं. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी समस्या में निडर होकर पुलिस को सूचना दें.

जनता से सहयोग की अपील: पटना पुलिस ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नए साल का जश्न शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं, ताकि सभी लोग सुरक्षित और खुशहाल तरीके से नववर्ष का स्वागत कर सकें. पूरे राज्य में नए साल के मौके पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी न हो.

