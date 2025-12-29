ETV Bharat / state

31 दिसंबर और 1 जनवरी को बिहार में लागू रहेंगे ये नियम, तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

पटना: नए साल के आगमन को लेकर पूरे बिहार में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं. राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है. 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी को होने वाली भीड़ और उत्साह को देखते हुए पटना पुलिस ने व्यापक तैयारी की है. पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नए साल के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए शहर भर में विशेष इंतजाम किए गए हैं.

नए साल में चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस: पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में लोग राजधानी वाटिका, संजय गांधी जैविक उद्यान चिड़ियाघर, विभिन्न पार्कों और पिकनिक स्थलों पर पहुंचते हैं. इसके साथ ही महावीर मंदिर, गुरुद्वारे, प्रमुख मंदिरों और चर्चों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है. इसे ध्यान में रखते हुए इन सभी स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है.

नए साल में चप्पे-चप्पे पर रहेगी पुलिस (ETV Bharat)

"सादे लिबास में पुलिसकर्मी भी तैनात रहेंगे ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके. यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने विशेष योजना बनाई है. शहर के कई इलाकों में नो-पार्किंग जोन चिह्नित किए गए हैं और जरूरत पड़ने पर रूट डायवर्जन भी लागू किया जाएगा."- कार्तिकेय के शर्मा, एसएसपी, पटना

निर्धारित पार्किंग का करना होगा इस्तेमाल: भीड़भाड़ वाले इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी, ताकि अनियंत्रित पार्किंग और जाम की समस्या न उत्पन्न हो. यातायात पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है और प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है. पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें.

अलर्ट मोड पर पुलिस (ETV Bharat)

बाइकर्स गैंग पर पैनी नजर: पटना एसएसपी ने बताया कि नए साल के जश्न के दौरान सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले बाइकर्स गैंग पर भी पुलिस की कड़ी नजर रहेगी. एसएसपी ने कहा कि लहरिया कट, स्टंट और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.