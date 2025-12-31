ETV Bharat / state

नववर्ष के स्वागत को आतुर स्वर्णनगरी, जगमगाती इमारतों से उत्सव का माहौल, पर्यटकों के लिए 'ऑपरेशन वेलकम'

मुख्य सड़कें, चौराहे और सरकारी भवन रोशनी से जगमगा रहे हैं. अलग-अलग रंगों की लाइटिंग से शहर में उत्सव जैसा माहौल है.

Decorations at a crossroads in Jaisalmer
जैसलमेर में एक चौराहे पर सजावट (ETV Bharat Jaisalmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 31, 2025 at 9:00 AM IST

जैसलमेर: नववर्ष के स्वागत में स्वर्णनगरी जैसलमेर रोशनी से सराबोर नजर आ रही है. वर्ष 2026 के स्वागत पर शहर में विशेष लाइटिंग ने ऐतिहासिक नगरी की सुंदरता और निखार दी. पीले पत्थरों से बना किला, हवेलियों और इमारतों पर पड़ती रंगीन रोशनी रात में जैसलमेर को गोल्डन सिटी बना रही है.

विधायक छोटूसिंह भाटी और जिला प्रशासन ने पर्यटन सीजन को लेकर कहा, स्वर्णनगरी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और मरुस्थलीय सौंदर्य के कारण विश्वभर में प्रसिद्ध है. विधायक भाटी ने स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यटकों का स्वागत आत्मीयता व सौहार्द के साथ करें. जैसलमेर की अच्छी छवि बनाए रखने में सहयोग दें. पर्यटकों से भी स्थानीय परंपरा, संस्कृति और कानून व्यवस्था का सम्मान करने की अपील की.

पढ़ें:स्वर्णनगरी में नववर्ष व पर्यटन सीजन पर उमड़े सैलानी, पुलिस और प्रशासन अलर्ट

नववर्ष के स्वागत को आतुर स्वर्णनगरी (ETV Bharat Jaisalmer/ Jaisalmer police)

पूर्व संध्या पर शहर में रौनक बढ़ी: जिला प्रशासन और नगर परिषद ने शहर को नववर्ष पर आकर्षक लाइटिंग से सजाया है. मुख्य सड़कें, चौराहे और सरकारी भवन रोशनी से जगमगा रहे हैं. अलग-अलग रंगों की लाइटिंग से शहर में उत्सव जैसा माहौल है. सैलानियों के साथ शहरवासियों में भी नए साल को लेकर खासा उत्साह है. हनुमान सर्किल, गीता आश्रम सर्किल, जेएनवी कॉलोनी सर्किल, नीरज सर्किल, चुंगी नाका, गांधी कॉलोनी और गड़ीसर सर्किल सहित सभी प्रमुख चौराहों पर रोशनी व सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है. सड़क किनारे लगे पोल, फ्लाईओवर और सार्वजनिक स्थलों पर रोशनी रात में शहर को अलग पहचान दे रही है. सरकारी भवनों के साथ होटल, रिसॉर्ट, बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी सजाए गए है. इस रोशन माहौल को देखने स्थानीय नागरिकों के साथ देशी-विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. नववर्ष की पूर्व संध्या पर शहर में रौनक बढ़ गई.

Lights on buildings
इमारतों पर रोशनी (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें:नववर्ष से पहले सैलानियों से गुलजार स्वर्णनगरी, होटल-रिसोर्ट फुल

पर्यटकों की मददगार डेस्क: पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि पुलिस जाप्ते को साफ निर्देश हैं कि हर परिस्थिति में आमजन और पर्यटकों की सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि यहां आने वाले सैलानी खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें. जिला पुलिस ने ‘ऑपरेशन वेलकम’ के तहत पर्यटकों की सुविधा एवं मार्गदर्शन के लिए ट्यूरिस्ट हेल्प डेस्क बनाई है. यहां प्राप्त हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है. हेल्प डेस्क का मोबाइल नंबर 7240252526 है. एसपी शिवहरे ने बताया कि हाल में कोरियाई पर्यटक का मोबाइल भ्रमण के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्र में खो गया. सूचना मिलते ही प्रभारी पर्यटक सुरक्षा दल कमाल खां ने डीसीआरबी के साथ समन्वय कर तकनीकी सहायता प्राप्त की और रेगिस्तान से मोबाइल तलाश कर पर्यटक को सौंपा. पर्यटक ने पुलिस और जैसलमेर का आभार जताया.

Returning lost belongings to a foreign tourist
विदेशी सैलानी का खोया सामान लौटाते हुए (ETV Bharat Jaisalmer)

पढ़ें: पिंक सिटी में एक दिन में पहुंचे करीब एक लाख ट्यूरिस्ट, शहर में लगी पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें

बैग सुरक्षित दिलवाया: इसी तरह भीलवाड़ा से आए दिनेश वैष्णव एवं पत्नी निशा वैष्णव का बैग टैक्सी में छूट गया. सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम प्रभारी रतन सिंह के निर्देशन में अभय कमांड सेंटर पर तैनात पुलिसकर्मी ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से टैक्सी चालक का पता लगा बैग सुरक्षित वापस दिलवाया. अहमदाबाद से आए मुनावर शेख की पत्नी का 10 हजार रुपए से भरा पर्स गड़ीसर चौराहे पर गिर गया. अभय कमांड कैमरों की जांच के दौरान पर्स उठाने वाले व्यक्ति की पहचान कर उसे बुलाया और पर्स सही सलामत पर्यटक को सौंपा. इस मदद से पर्यटकों ने राहत की सांस ली.

पढ़ें: पर्यटकों से गुलजार हुआ अलवर, सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी फुल, नए साल का जश्न मनाने पहुंचने लगे सैलानी

