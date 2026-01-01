ETV Bharat / state

नए साल पर हिमाचल के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था और भक्ति से हुई 2026 की शुरुआत

बिलासपुर/धर्मशाला: नए साल 2026 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई. देवभूमि कहलाने वाले हिमाचल के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. माता श्री नैना देवी और माता ब्रजेश्वरी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में हजारों भक्तों ने दर्शन कर नए वर्ष का शुभारंभ किया और पूरे साल सुख-समृद्धि की कामना की. नए साल पर हिमाचल के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब (ETV BHARAT) नैना देवी में रातभर जश्न, सुबह दर्शन बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता श्री नैना देवी के दरबार में नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने रातभर उत्सव मनाया. भजन-कीर्तन और जयकारों के बीच नए साल का स्वागत किया गया. सुबह होते ही श्रद्धालुओं ने माता रानी की पूजा-अर्चना कर दर्शन किए और नए वर्ष की शुरुआत माता के आशीर्वाद से की. धार्मिक पर्यटन का दिखा भव्य रूप नववर्ष के अवसर पर धार्मिक पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने भांगड़ा, भजन और जयकारों के साथ उत्सव मनाया, वहीं मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ कर घर-परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की. दो दिवसीय नववर्ष मेले के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा. प्रशासन और मंदिर न्यास की पुख्ता व्यवस्था श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे. ठंड से राहत के लिए रात के समय आग सेकने की व्यवस्था की गई, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रही. रोपवे रज्जू मार्ग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर तक पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाया.