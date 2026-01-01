ETV Bharat / state

नए साल पर हिमाचल के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, आस्था और भक्ति से हुई 2026 की शुरुआत

नए साल पर हिमाचल के मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला. हजारों भक्तों ने दर्शन कर पूरे साल सुख-समृद्धि की कामना की.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर/धर्मशाला: नए साल 2026 की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ हुई. देवभूमि कहलाने वाले हिमाचल के प्रमुख शक्तिपीठों और मंदिरों में नववर्ष के पहले दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. माता श्री नैना देवी और माता ब्रजेश्वरी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में हजारों भक्तों ने दर्शन कर नए वर्ष का शुभारंभ किया और पूरे साल सुख-समृद्धि की कामना की.

नैना देवी में रातभर जश्न, सुबह दर्शन

बिलासपुर जिले की ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता श्री नैना देवी के दरबार में नववर्ष की पूर्व संध्या पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने रातभर उत्सव मनाया. भजन-कीर्तन और जयकारों के बीच नए साल का स्वागत किया गया. सुबह होते ही श्रद्धालुओं ने माता रानी की पूजा-अर्चना कर दर्शन किए और नए वर्ष की शुरुआत माता के आशीर्वाद से की.

धार्मिक पर्यटन का दिखा भव्य रूप

नववर्ष के अवसर पर धार्मिक पर्यटन का अद्भुत नजारा देखने को मिला. श्रद्धालुओं ने भांगड़ा, भजन और जयकारों के साथ उत्सव मनाया, वहीं मंदिर परिसर में हवन-यज्ञ कर घर-परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की. दो दिवसीय नववर्ष मेले के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा रहा.

प्रशासन और मंदिर न्यास की पुख्ता व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर न्यास ने पुख्ता बंदोबस्त किए थे. ठंड से राहत के लिए रात के समय आग सेकने की व्यवस्था की गई, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारु बनी रही. रोपवे रज्जू मार्ग के माध्यम से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर तक पहुंचे और इस सुविधा का लाभ उठाया.

भंडारों में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था

नववर्ष मनाने पहुंचे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को खान-पान पर कोई खर्च नहीं करना पड़ा. पंजाब सहित विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने जगह-जगह भंडारों का आयोजन किया. स्टाल लगाकर श्रद्धालुओं को भरपेट भोजन परोसा गया, जिससे सेवा और सहयोग की सुंदर मिसाल देखने को मिली.

ब्रजेश्वरी माता के दरबार में भी उमड़ा आस्था का सैलाब

उधर कांगड़ा जिले के ऐतिहासिक श्री ब्रजेश्वरी मंदिर में भी नववर्ष 2026 के पहले दिन श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के कपाट सुबह 5 बजे ही खोल दिए गए. घनी धुंध और ठंड के बावजूद भक्तों की लंबी कतारें लगी रहीं.

देशभर से पहुंचे श्रद्धालु

उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल के विभिन्न जिलों से श्रद्धालु माता ब्रजेश्वरी के दर्शन के लिए पहुंचे. भक्तों ने माता रानी के चरणों में शीश नवाकर परिवार, समाज और देश की खुशहाली की प्रार्थना की. मंदिर परिसर में लंगर और अन्य व्यवस्थाएं भी सुचारु रहीं.

नववर्ष 2026 के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ने यह साबित कर दिया कि देवभूमि की आस्था आज भी उतनी ही मजबूत है. माता श्री नैना देवी और माता ब्रजेश्वरी के दरबार में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का संगम देखने को मिला, जहां भक्तों ने नए साल को मंगलमय बनाने की कामना के साथ अपने कदम बढ़ाए.

