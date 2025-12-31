ETV Bharat / state

ट्राईसिटी में खास अंदाज में होगा नए साल का स्वागत, कहीं पंजाबी स्टार्स मचाएंगे धूम तो कहीं सूफी संगीत की सजेगी महफिल

ट्राईसिटी में खास अंदाज में होगा नए साल का स्वागत ( ETV Bharat )

पंचकूला: चंडीगढ़-पंचकूला-मोहाली (ट्राईसिटी) नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. बच्चे-बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई अपने-अपने तरीकों से नए साल का वेलकम करने को आज घरों से बाहर निकलेंगे. वहीं, साल 2026 के ग्रैंड वेलकम के लिए ट्राईसिटी की मार्केट से लेकर मॉल, होटल, रेस्टोरेंट अलग-अलग थीम पर सजने लगे हैं. कुछ जगहों पर म्यूजिकल बैंड्स परफॉर्मेंस देंगे, तो कई जगहों पर नामचीन सिंगर म्यूजिकल इवनिंग को अपने सुरों और पंजाबी ट्रैक्स से रंगीन बनाएंगे. इसके अलावा अन्य कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं. यंगस्टर्स के पसंदीदा हॉटस्पॉट डिस्कोथेक्स में थिरकने के भी पूरे इंतजाम है. आईए जानते हैं आज रात कहां-कहां किस तरह से नए साल के स्वागत को लेकर जश्न की तैयारी है... सरताज की सूफी गायकी: चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की पढ़ाई कर चुके मशहूर पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज आज की रात साल 2026 का वेलकम करने के लिए ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ पहुंचेंगे. यहां वह लाइव परफॉर्मेंस देंगे, जिसके लिए यंगस्टर्स और सूफी गायकी से प्यार करने वाले श्रोता ऐप से टिकटें खरीद चुके हैं. इस आयोजन स्थल पर लोगों के काफी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है. गायक रंजीत बाबा की परफॉर्मेंस:चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित होटल जेडब्ल्यू मैरियट में मशहूर पंजाबी गायक रंजीत बावा के ट्रैक्स पर यंगस्टर्स थिरकने को मजबूर होंगे. यहां रंजीत बावा की परफॉर्मेंस रात 8 बजे शुरू हो जाएगी, जहां होटल में पहुंचे गेस्ट समेत यंगस्टर्स विशेष रूप से शामिल होने की तैयारी में हैं. इनके ट्रैक्स पर जश्न मनाएंगे यंगस्टर्स:मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख, जस्सा ढिल्लों और सुल्तान आज शाम 7 बजे इवोक अंटालिया, मोहाली में अपनी-अपनी परफॉर्मेंस देंगे. यह आयोजन भी यंगस्टर्स का हॉटस्पॉट माना जा रहा है. युवा इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए भी काफी संख्या में यहां पहुंचेंगे. इनके अलावा मशहूर सूफी गायक शंकर फैज भी अपनी कव्वाली से रात 8 बजे खरड़-कुराली रोड पर पिरामिड अमायरा में सूफियाना नाइट की चांदनी को बढ़ाएंगे.