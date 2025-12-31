ETV Bharat / state

ट्राईसिटी में खास अंदाज में होगा नए साल का स्वागत, कहीं पंजाबी स्टार्स मचाएंगे धूम तो कहीं सूफी संगीत की सजेगी महफिल

चंडीगढ़ ट्राईसिटी में नए साल 2026 का स्वागत सिंगर्स, सूफी नाइट, डिस्कोथेक्स और हिल स्टेशनों की धूम के साथ होगा.

New Year 2026 Celebration in Tricity
ट्राईसिटी में खास अंदाज में होगा नए साल का स्वागत (ETV Bharat)
ETV Bharat Haryana Team

December 31, 2025

Updated : December 31, 2025 at 10:00 AM IST

पंचकूला: चंडीगढ़-पंचकूला-मोहाली (ट्राईसिटी) नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. बच्चे-बड़े, महिलाएं और बुजुर्ग हर कोई अपने-अपने तरीकों से नए साल का वेलकम करने को आज घरों से बाहर निकलेंगे. वहीं, साल 2026 के ग्रैंड वेलकम के लिए ट्राईसिटी की मार्केट से लेकर मॉल, होटल, रेस्टोरेंट अलग-अलग थीम पर सजने लगे हैं. कुछ जगहों पर म्यूजिकल बैंड्स परफॉर्मेंस देंगे, तो कई जगहों पर नामचीन सिंगर म्यूजिकल इवनिंग को अपने सुरों और पंजाबी ट्रैक्स से रंगीन बनाएंगे. इसके अलावा अन्य कई बड़े आयोजन किए जा रहे हैं. यंगस्टर्स के पसंदीदा हॉटस्पॉट डिस्कोथेक्स में थिरकने के भी पूरे इंतजाम है.

आईए जानते हैं आज रात कहां-कहां किस तरह से नए साल के स्वागत को लेकर जश्न की तैयारी है...

सरताज की सूफी गायकी: चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से म्यूजिक की पढ़ाई कर चुके मशहूर पंजाबी सूफी गायक सतिंदर सरताज आज की रात साल 2026 का वेलकम करने के लिए ओमेक्स न्यू चंडीगढ़ पहुंचेंगे. यहां वह लाइव परफॉर्मेंस देंगे, जिसके लिए यंगस्टर्स और सूफी गायकी से प्यार करने वाले श्रोता ऐप से टिकटें खरीद चुके हैं. इस आयोजन स्थल पर लोगों के काफी संख्या में पहुंचने की उम्मीद है.

गायक रंजीत बाबा की परफॉर्मेंस:चंडीगढ़ सेक्टर 35 स्थित होटल जेडब्ल्यू मैरियट में मशहूर पंजाबी गायक रंजीत बावा के ट्रैक्स पर यंगस्टर्स थिरकने को मजबूर होंगे. यहां रंजीत बावा की परफॉर्मेंस रात 8 बजे शुरू हो जाएगी, जहां होटल में पहुंचे गेस्ट समेत यंगस्टर्स विशेष रूप से शामिल होने की तैयारी में हैं.

इनके ट्रैक्स पर जश्न मनाएंगे यंगस्टर्स:मशहूर पंजाबी गायक मनकीरत औलख, जस्सा ढिल्लों और सुल्तान आज शाम 7 बजे इवोक अंटालिया, मोहाली में अपनी-अपनी परफॉर्मेंस देंगे. यह आयोजन भी यंगस्टर्स का हॉटस्पॉट माना जा रहा है. युवा इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करने के लिए भी काफी संख्या में यहां पहुंचेंगे. इनके अलावा मशहूर सूफी गायक शंकर फैज भी अपनी कव्वाली से रात 8 बजे खरड़-कुराली रोड पर पिरामिड अमायरा में सूफियाना नाइट की चांदनी को बढ़ाएंगे.

सिंगर गुरनजर और डीजे आकांक्षा पोपली:मोहाली के जीरकपुर स्थित लॉस वेडिंग पैलेस में सिंगर गुरनजर की परफॉर्मेंस होगी, जो रात 8 बजे परफॉर्म करना शुरू करेंगे. गुरनजर को सुनने के लिए उनके फैन्स जीरकपुर-डेराबस्सी व अन्य जगहों से यहां पहुंचेंगे. इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित होटल द ललित में शाम 6 बजे से डीजे आकांक्षा पोपली लाइव परफॉर्मेंस देंगी. नए साल के जश्न के लिए यहां उनकी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी.

ट्राईसिटी के डिस्कोथेक में डीजे की धमक:चंडीगढ़-पंचकूला और मोहाली के सभी मशहूर डिस्कोथेक भी यंगस्टर्स के वेलकम की पूरी तैयारी कर चुके हैं. यहां यंगस्टर्स के पसंदीदा डीजे फेमस बिट्स और डीजे पर अपनी मिक्सिंग के जादू से चार चांद लगाएंगे. यह सभी डिस्कोथेक युवाओं की फुल ऑन मस्ती की तैयारी कर चुके हैं. यंगस्टर्स की दीवानगी बढ़ाने के लिए फ्लोर से लेकर रूफ और आकर्षक लाइटिंग की गई है. चंडीगढ़ में यंगस्टर्स के पसंदीदा डिस्कोथेक की सेक्टर 26 में लंबी कतार है. इसके अलावा सेक्टर 8, 9 और अन्य सेक्टरों में भी युवा डिस्कोथेक में एंजॉय कर सकते हैं.

पसंदीदा डिस्को में युवा मनाएंगे नया साल: वहीं, पंचकूला शहर के सेक्टर 5 में करीब 8 से 10 डिस्कोथेक ऐसे हैं, जो लड़के-लड़कियों की भीड़ से फुलऑन भरे रहते हैं. सभी अपने अपने पसंदीदा डिस्को में एंट्री की तैयारी कर चुके हैं. इसके अलावा मोहाली में भी नए साल के जश्न के लिए युवाओं में डिस्कोथेक की दीवानगी छाई रहने वाली है.

निजी फार्म हाउस और हिल स्टेशन पर भी भीड़: चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली (ट्राईसिटी) के अलावा साल 2026 के वेलकम के लिए यंगस्टर्स समेत अन्य लोग अपने-अपने निजी फार्म पर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसके अलावा प्रकृति प्रेमी और खुली वादियों में इंजॉय करने के शौकीन हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश भी पहुंच रहे हैं. करीब महीने भर पहले से ही ट्रेनों की बुकिंग, बस और कैब के जरिए लोग हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पहुंच चुके हैं या आज निकल रहे हैं. नतीजतन लोगों की भारी संख्या होने के चलते होटलों में भी जगह नहीं बची है.

