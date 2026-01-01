उत्साह, संगीत और सुरक्षा के संग दिल्ली ने किया 2026 का स्वागत, लोगों ने नए साल के जश्न को बनाया यादगार
जश्न के साथ-साथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई. प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई.
नई दिल्ली: 31 दिसंबर 2025 की रात जैसे-जैसे ढलती गई, वैसे-वैसे दिल्ली में नए साल के स्वागत का उत्साह चरम पर पहुंचता गया. 1 जनवरी 2026 की शुरुआत के साथ ही राजधानी की सड़कों, मॉल्स और सार्वजनिक स्थलों पर खुशियों की रौनक दिखाई दी. लोगों ने परिवार, दोस्तों और संगीत के साथ नए साल का जश्न मनाया. इस बार खास तौर पर लाइफ कॉन्सर्ट्स और फैमिली आउटिंग्स की ओर लोगों का रुझान अधिक देखने को मिला.
दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी मोहम्मद रिजवान ने बताया कि नए साल के जश्न के लिए क्लबिंग भी एक विकल्प है, लेकिन उन्हें लाइफ म्यूजिक ज्यादा पसंद है. उन्होंने कहा कि लाइव कॉन्सर्ट में कलाकारों को अपने हुनर के साथ लोगों के सामने परफॉर्म करते देखना एक अलग ही अनुभव होता है. इसी अनुभव के चलते वह दिल्ली के क्रॉसओवर मॉल में लाइव कॉन्सर्ट सुनते हुए नया साल मना रहे हैं.
राजस्थान के संदीप यह अनुभव और भी खास रहा, क्योंकि उन्होंने पहली बार दिल्ली में नया साल मनाया. उन्होंने बताया कि शहर की सजावट, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और कॉन्सर्ट्स ने उन्हें बेहद प्रभावित किया घूमना-फिरना, शॉपिंग करना, अच्छा खाना और डांस सब कुछ शानदार रहा. करॉसओवर मॉल में आयोजित लाइव कॉन्सर्ट में कलाकार आरव ने अपनी प्रस्तुति से समां बांध दिया. पिछले आठ वर्षों से लगातार लाइव कॉन्सर्ट कर रहे. आरव ने कहा कि क्लब या पब में परफॉर्म करना आसान हो सकता है, लेकिन खुले मंच पर आम लोगों के सामने अपनी कला दिखाना एक अलग ही एहसास देता है. आज लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, नए साल की यह शुरुआत मेरे लिए यादगार बन गई.
पूरी तरह मुस्तैद नजर आई पुलिस
जश्न के साथ-साथ दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आई राजधानी की प्रमुख सड़कों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की गई. दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और आपातकालीन सेवाएं पूरी रात सक्रिय रहीं. ईटीवी भारत से बात करते हुए एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) मोनिका भारद्वाज ने बताया कि नव वर्ष की रात ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि सख्त लेकिन सुव्यवस्थित इंतजामों के चलते लोग सुरक्षित तरीके से जश्न मनाकर अपने घर पहुंचे उत्साह, संगीत और सुरक्षा के संग दिल्ली ने 2026 का गर्मजोशी से स्वागत किया.
