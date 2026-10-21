ETV Bharat / state

24 से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिवाली पर मौसम के मिजाज पर आया अपडेट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप निकलेगी और अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा.