24 से फिर सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, दिवाली पर मौसम के मिजाज पर आया अपडेट
राजस्थान में मौसम का मिजाज बदलने के साथ ही फिर नये पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पुर्वानुमान जताया गया है.
Published : October 21, 2026 at 1:27 PM IST
जयपुर : राजस्थान में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. प्रदेश के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम साफ होने की संभावना है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक, बुधवार से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप निकलेगी और अगले तीन दिन मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि, रात के तापमान में गिरावट के चलते सुबह और देर रात हल्की ठंडक महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार, 24 अक्टूबर से राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसका असर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा.
24 अक्टूबर से फिर बदलेगा मौसम, 6 जिलों में यलो अलर्ट : मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को प्रदेश के छह जिलों में आंधी और बारिश की संभावना को देखते हुए यलो अलर्ट जारी किया है. इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू शामिल हैं. नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से इन क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. खासतौर पर बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ इलाकों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.
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भीलवाड़ा और राजसमंद में बारिश के साथ गिरे ओले : इससे पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को प्रदेश के दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मौसम बदला. कई जगह दोपहर बाद बादल छाए और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई. भीलवाड़ा और राजसमंद के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई. बारिश के कारण इन क्षेत्रों में तापमान में गिरावट और ठंडक का अहसास बढ़ा है. मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई. बारिश का सबसे ज्यादा असर भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सहित दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के इलाकों में देखने को मिला.
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मौसम विभाग के अनुसार, भीलवाड़ा जिले के रायपुर में 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. चित्तौड़गढ़ में 9 मिलीमीटर, राजसमंद जिले के रेलमगरा में 8 मिलीमीटर और आमेट में 7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई. झालावाड़ जिले के गंगधार में 6 मिलीमीटर और डग में 5 मिलीमीटर बारिश हुई. भीलवाड़ा शहर में 2.2 मिलीमीटर, भीलवाड़ा तहसील में 2 मिलीमीटर और राजसमंद जिले के देवगढ़ में भी 2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा भीम में 1 मिलीमीटर और उदयपुर के डबोक में 0.1 मिलीमीटर वर्षा हुई. बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में मौसम सुहावना हो गया है. वहीं, पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर के कई हिस्सों में मंगलवार को मौसम अपेक्षाकृत साफ रहा और दिन के समय गर्मी का असर बना रहा.
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बाड़मेर में 39.1 डिग्री तापमान, फतेहपुर में सबसे ज्यादा ठंडक : प्रदेश में दिन और रात के तापमान के बीच अंतर लगातार देखने को मिल रहा है. मंगलवार को बाड़मेर में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, पूर्वी राजस्थान के पिलानी में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा. इससे साफ है कि बारिश और ठंडी हवाओं के बावजूद पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में दिन के समय गर्मी बनी हुई है. दूसरी ओर, रात के तापमान में गिरावट से शेखावाटी क्षेत्र में ठंडक बढ़ने लगी है. सीकर में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा.
मौसम संबंधी उपलब्ध आंकड़ों में माउंट आबू का न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. सीकर जिले में रात का तापमान माउंट आबू से भी कम रहने के कारण यहां सुबह और रात में ठंडक का असर अधिक महसूस किया जा रहा है. राज्य के अन्य शहरों की बात करें तो झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री और अलवर में 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. चूरू में भी रात का तापमान 20 डिग्री से नीचे रहा. अजमेर, नागौर और चूरू सहित 10 से ज्यादा जिलों में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है.
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जयपुर में रात का पारा 2 डिग्री गिरा : राजधानी जयपुर में हाल में हुई बारिश का असर रात के तापमान पर दिखाई दिया. मंगलवार को जयपुर का न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. दिन में धूप निकलने के कारण गर्मी का असर बना रह सकता है, लेकिन रात के समय तापमान में गिरावट से मौसम अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होगा. मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिन प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. ऐसे में जयपुर सहित अधिकांश जिलों में दिन के समय धूप निकलेगी, जबकि रात और सुबह के समय हल्की ठंडक बनी रह सकती है. 24 अक्टूबर से संभावित नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से मौसम बदलने के आसार हैं.
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दीपावली पर महसूस होने लगेगी हल्की ठंडक : दीपावली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही उत्तर भारत में मौसम के बदलते मिजाज के संकेत मिलने लगे हैं. पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी सुबह और रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो रहा है. दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में रात के समय हल्की ठंडक महसूस होने लगी है, जबकि दिन में धूप के कारण गर्मी बनी हुई है. मौसम के मौजूदा रुझानों को देखते हुए दीपावली के आसपास सुबह और रात में हल्की ठंडक महसूस होने की संभावना है. ऐसे में हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि, दिन के समय तापमान सामान्य से अधिक रहने की स्थिति में गर्मी का अहसास भी बना रह सकता है.
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फिलहाल दिन में धूप, रात में ठंडक का दौर : मौसम विभाग के जयपुर केन्द्र के अनुसार, अक्टूबर में रात के तापमान में आगे और गिरावट आ सकती है, लेकिन इसे कड़ाके की सर्दी की शुरुआत मानना जल्दबाजी होगी. उत्तर भारत में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में पूर्वोत्तर मानसून के प्रभाव से बारिश हो सकती है. राजस्थान में फिलहाल मौसम का मिजाज दिन और रात के तापमान के अंतर से तय होगा. बारिश प्रभावित इलाकों में तापमान में गिरावट के कारण ठंडक महसूस होगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन के समय गर्मी बनी रह सकती है. अगले तीन दिन मौसम साफ रहने के बाद 24 अक्टूबर से नए पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है.
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ऐसे में प्रदेशवासियों को फिलहाल दिन में तेज धूप और रात में बढ़ती ठंडक, दोनों के लिए तैयार रहना होगा. मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर और झुंझुनू के लोगों को 24 अक्टूबर को संभावित आंधी और बारिश को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है.