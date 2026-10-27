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यात्रीगण ध्यान दें! सांतरागाछी–जयपुर के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन, जानिये कब से होगा संचालन?

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यातायात दबाव को देखते हुए सांतरागाछी और खातीपुरा (जयपुर) के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है. 26 अक्टूबर को उद्घाटन विशेष सेवा (गाड़ी सं. 08061) के रूप में हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब यह ट्रेन पूर्णकालिक समय सारणी के तहत नवंबर के पहले सप्ताह से संचालित होगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, गाड़ी संख्या 18061/18062 सांतरागाछी–खातीपुरा–सांतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित परिचालन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रेल यात्रियों को सीधा और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा.