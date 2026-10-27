यात्रीगण ध्यान दें! सांतरागाछी–जयपुर के बीच नई साप्ताहिक ट्रेन, जानिये कब से होगा संचालन?
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:10 PM IST
प्रयागराज : रेल प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त यातायात दबाव को देखते हुए सांतरागाछी और खातीपुरा (जयपुर) के बीच नई साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू करने का निर्णय लिया है. 26 अक्टूबर को उद्घाटन विशेष सेवा (गाड़ी सं. 08061) के रूप में हरी झंडी दिखाए जाने के बाद अब यह ट्रेन पूर्णकालिक समय सारणी के तहत नवंबर के पहले सप्ताह से संचालित होगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, गाड़ी संख्या 18061/18062 सांतरागाछी–खातीपुरा–सांतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस का नियमित परिचालन पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रेल यात्रियों को सीधा और सुगम संपर्क उपलब्ध कराएगा.
उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 18061 सांतरागाछी से प्रत्येक बुधवार को 04 नवंबर 2026 से, जबकि वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 18062 खातीपुरा से प्रत्येक शुक्रवार को 06 नवंबर 2026 से नियमित रूप से संचालित होगी. उन्होंने जानकारी दी कि यात्रियों के आरामदायक सफर के लिए इस ट्रेन में कुल 22 आधुनिक कोच लगाए गए हैं.
उन्होंने बताया कि इसमें एसी प्रथम श्रेणी (1A) के 01 कोच, एसी द्वितीय श्रेणी (2A) के 02 कोच, एसी तृतीय श्रेणी (3A) के 04 कोच, एसी थ्री-इकोनॉमी के 02 कोच, स्लीपर श्रेणी के 06 कोच, सामान्य श्रेणी के 04 कोच, पेंट्री कार (भोजनयान) के 01 कोच, एसएलआर (गार्ड सह लगेज यान) के 02 कोच शामिल हैं.
दोनों दिशाओं की समय सारणी एवं प्रमुख ठहराव
गाड़ी संख्या 18061 (सांतरागाछी–खातीपुरा साप्ताहिक एक्सप्रेस) : यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को सांतरागाछी (SRC) से दोपहर 14:15 बजे प्रस्थान करेगी. ट्रेन का ठहराव खड़गपुर (15:50 बजे), टाटानगर (17:37 बजे), पुरुलिया (19:38 बजे), मूरी (20:33 बजे), रांची (22:50 बजे), लोहरदगा (00:10 बजे, गुरुवार), डाल्टनगंज (03:13 बजे), गढ़वा रोड (04:10 बजे), डेहरी ऑन सोन (06:20 बजे), सासाराम (06:44 बजे), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (08:48 बजे), प्रयागराज जंक्शन (11:25 बजे), कानपुर सेंट्रल (14:00 बजे), टूंडला (17:20 बजे), ईदगाह आगरा (18:20 बजे), बांदीकुई (21:40 बजे) और दौसा (22:03 बजे) रहेगा. ट्रेन गुरुवार रात 23:00 बजे खातीपुरा (जयपुर) पहुंचेगी.
गाड़ी संख्या 18062 (खातीपुरा–सांतरागाछी साप्ताहिक एक्सप्रेस) : वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खातीपुरा (KWP) से सुबह 09:15 बजे रवाना होगी. ट्रेन का ठहराव दौसा (09:46 बजे), बांदीकुई (10:28 बजे), ईदगाह आगरा (12:45 बजे), टूंडला (14:05 बजे), कानपुर सेंट्रल (18:45 बजे), प्रयागराज जंक्शन (21:25 बजे), पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन (00:43 बजे, शनिवार), सासाराम (02:15 बजे), गढ़वा रोड (06:00 बजे), डाल्टनगंज (06:43 बजे), लोहरदगा (09:25 बजे), रांची (10:45 बजे), मूरी (12:03 बजे), पुरुलिया (13:13 बजे), टाटानगर (15:05 बजे) और खड़गपुर (17:30 बजे) रहेगा. ट्रेन शनिवार शाम 19:45 बजे सांतरागाछी पहुंचेगी.
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