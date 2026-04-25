ETV Bharat / state

गोरखपुर के नए वार्डों को पानी की किल्लत से मिलेगा छुटकारा, बिछेगी पाइपलाइन

अगली गर्मी तक कई ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे, पहले पांच वार्डों में शुरू होगा काम.

गोरखपुर में पानी सप्लाई के लिए बिछेगी पाइपलाइन.
गोरखपुर में पानी सप्लाई के लिए बिछेगी पाइपलाइन. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 25, 2026 at 6:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: नगर निगम सीमा विस्तार के योगी सरकार के फैसले में गोरखपुर, वाराणसी समेत हर निगम में शहर से लगे गांवों को शामिल कर नये वार्ड बनाए गए. गोरखपुर में कुल 35 गांवों से दस वार्डों का गठन हुआ, जहां पर नगरीय सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास नगर निगम कर रहा है. इसी कड़ी में शुद्ध पेयजल को लेकर जो प्लानिंग हुई है, उसके तहत कुल 25 किलोमीटर की लम्बाई में इन वार्डों में वाटर पाइपलाइन डाली जाएगी. इसके साथ ही कई ट्यूबवेल भी लगेंगे. इसका प्रस्ताव शासन को मैपिंग के साथ भेजा जा चुका है.

जलकल जीएम को उम्मीद है जिस तरह सड़क, नाली जैसी सुविधाएं इन वार्डों में बढ़ाने के लिए सरकार बजट आवंटित कर रही है, वैसे ही शुद्ध पेयजल की योजना को भी बहुत जल्द धन मिलेगा, जिससे यह कार्य कराकर लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा. महाप्रबंधक जलकर रघुवेंद्र कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत इस योजना पर कार्य किया जा रहा है. इस योजना के तहत घरों को चिन्हित कर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल हो रही है.

जलकल के महाप्रबंधक रघुवेंद्र कुमार का कहना है कि इन 10 वार्डों में पांच वार्ड ऐसे हैं, जहां के मकानों का सर्वे कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है. पांच वार्डों का काम पूरा हो चुका है और उसके साथ वॉटर पाइपलाइन के लिए जो आवश्यकता महसूस हुई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अनुमानित लागत के साथ शासन को प्रेषित की जा रही है. जब बाकी पांच वार्डो के मकान की गणना पूरी हो जाएगी तो उसका अलग से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा. दो चरणों में प्रस्ताव के जाने से एक बार में ही ज्यादा धन आवंटन का बोझ शासन पर नहीं पड़ेगा. पहले प्रस्ताव की स्वीकृति पर पांच वार्डों में कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे. इन वार्डों के लोग कहते हैं हाउस टैक्स वह लोग जमा कर रहें हैं. वाटर सप्लाई की सुविधा मिल जाएगी तो उसका भी टैक्स जमा करेंगे. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तो मिलेगी.

उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार हर 7 किलोमीटर पर एक ट्यूबवेल की स्थापना की जानी है. ऐसे में 25 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए कुल चार ट्यूबेल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है. जिससे जलापूर्ति सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी. कहा कि ट्यूबवेल की स्थापना में सबसे ज्यादा जरूरी जमीन की उपलब्धता की रहती है. नगर निगम और जलकल मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहें हैं.

जमीन नगर निगम उपलब्ध कराएगा. कहा कि पाइपलाइन डालने में कोई दिक्कत नहीं है. सड़क के एक हिस्से से यह पाइपलाइन खोदकर गुजारी जाएगी और फिर उसकी भराई कर दी जाएगी. जिन पांच वार्डों में पहले कार्य होने की संभावना है, उनमें खोराबार, रानीडीहा, भरवालिया बुजुर्ग गायघाट, गुलरिहा शामिल हैं. शेष में मकान की गणना के साथ कार्य आगे बढ़ेगा.

इन वार्डों में शासन स्तर पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर सड़क, नाली के निर्माण के लिए फंड बड़े पैमाने पर जारी हो रहे हैं, लेकिन जल निकासी और बांस बल्ली के सहारे सप्लाई हो रही बिजली के लिए अभी प्रगति काफी धीमी है. रानीडीहा वार्ड हो या खोराबार, गुलरिहा, भरवलिया सब जगह बांस बल्ली के सहारे बिजली की सप्लाई नजर आ जाएगी. करीब 4 साल नगर निगम का चुनाव हुए हो गया, लेकिन अभी इन वार्डो में यह समस्याएं बरकरार हैं.

यह भी पढ़ें: मज़ारों पर बुलडोजर: लखनऊ KGMU में छ: मज़ार अवैध ; दो बार नोटिस के बाद भी नहीं दिए दस्तावेज़

TAGGED:

GORAKHPUR NEW WARD PIPELINE
GORAKHPUR 10 WARD PIPELINE
GORAKHPUR DRINKING WATER SYSTEM
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.