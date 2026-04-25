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गोरखपुर के नए वार्डों को पानी की किल्लत से मिलेगा छुटकारा, बिछेगी पाइपलाइन

गोरखपुर: नगर निगम सीमा विस्तार के योगी सरकार के फैसले में गोरखपुर, वाराणसी समेत हर निगम में शहर से लगे गांवों को शामिल कर नये वार्ड बनाए गए. गोरखपुर में कुल 35 गांवों से दस वार्डों का गठन हुआ, जहां पर नगरीय सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास नगर निगम कर रहा है. इसी कड़ी में शुद्ध पेयजल को लेकर जो प्लानिंग हुई है, उसके तहत कुल 25 किलोमीटर की लम्बाई में इन वार्डों में वाटर पाइपलाइन डाली जाएगी. इसके साथ ही कई ट्यूबवेल भी लगेंगे. इसका प्रस्ताव शासन को मैपिंग के साथ भेजा जा चुका है.

जलकल जीएम को उम्मीद है जिस तरह सड़क, नाली जैसी सुविधाएं इन वार्डों में बढ़ाने के लिए सरकार बजट आवंटित कर रही है, वैसे ही शुद्ध पेयजल की योजना को भी बहुत जल्द धन मिलेगा, जिससे यह कार्य कराकर लोगों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा. महाप्रबंधक जलकर रघुवेंद्र कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नगरोदय योजना के तहत इस योजना पर कार्य किया जा रहा है. इस योजना के तहत घरों को चिन्हित कर शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल हो रही है.

जलकल के महाप्रबंधक रघुवेंद्र कुमार का कहना है कि इन 10 वार्डों में पांच वार्ड ऐसे हैं, जहां के मकानों का सर्वे कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है. पांच वार्डों का काम पूरा हो चुका है और उसके साथ वॉटर पाइपलाइन के लिए जो आवश्यकता महसूस हुई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर अनुमानित लागत के साथ शासन को प्रेषित की जा रही है. जब बाकी पांच वार्डो के मकान की गणना पूरी हो जाएगी तो उसका अलग से प्रस्ताव भेज दिया जाएगा. दो चरणों में प्रस्ताव के जाने से एक बार में ही ज्यादा धन आवंटन का बोझ शासन पर नहीं पड़ेगा. पहले प्रस्ताव की स्वीकृति पर पांच वार्डों में कार्य प्रारंभ किए जा सकेंगे. इन वार्डों के लोग कहते हैं हाउस टैक्स वह लोग जमा कर रहें हैं. वाटर सप्लाई की सुविधा मिल जाएगी तो उसका भी टैक्स जमा करेंगे. शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तो मिलेगी.

उन्होंने बताया कि मानक के अनुसार हर 7 किलोमीटर पर एक ट्यूबवेल की स्थापना की जानी है. ऐसे में 25 किलोमीटर पाइपलाइन के लिए कुल चार ट्यूबेल की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए जगह चिन्हित की जा रही है. जिससे जलापूर्ति सुचारू रूप से संचालित हो सकेगी. कहा कि ट्यूबवेल की स्थापना में सबसे ज्यादा जरूरी जमीन की उपलब्धता की रहती है. नगर निगम और जलकल मिलकर इसके लिए प्रयास कर रहें हैं.