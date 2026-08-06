आगरा एक्सप्रेस-वे पर बसेगा नया वशिष्ठ नगर; 1035 एकड़ में बनेगा इंड्रस्ट्रियल-लॉजिस्टिक्स हब, शासन को भेजा प्रस्ताव
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 9:46 PM IST
लखनऊ : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) आगरा एक्सप्रेस-वे के किनारे 1035 एकड़ भूमि पर वशिष्ठ नगर योजना विकसित करेगा. वशिष्ठ नगर योजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स व आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, बल्कि राजधानी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन से जोड़ेगी. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि योजना का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है. इसे मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा, जिसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है.
👉लखनऊ विकास प्राधिकरण आगरा एक्सप्रेस-वे पर लगभग 1035 एकड़ क्षेत्रफल में वशिष्ठ नगर योजना विकसित करेगा।— Lucknow Development Authority (@LkoDevAuthority) August 6, 2026
👉वशिष्ठ नगर योजना न सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन में औद्योगिक, लॉजिस्टिक्स व आर्थिक गतिविधियों को गति देगी, बल्कि राजधानी को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन… pic.twitter.com/tXgQ1LRCTb
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि स्टेट कैपिटल रीजन के विजन को धरातल पर उतारने के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन जरूरी है. वशिष्ठ नगर योजना को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इसमें आधुनिक औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स हब, उत्कृष्ट रोड नेटवर्क, विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरणीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है. इससे विदेशी व बाहरी निवेश आकर्षित होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.
वशिष्ठ नगर योजना भौगोलिक दृष्टि से बेहद रणनीतिक स्थान पर स्थित होगी. इसे बेहतरीन रोड कनेक्टिविटी का सीधा लाभ मिलेगा. यह योजना आगरा एक्सप्रेस-वे, मोहन रोड, लिंक एक्सप्रेस-वे और एलडीए की प्रस्तावित वरुण विहार योजना से सीधे कनेक्ट होगी. योजना के भीतर ही एक अंतरराष्ट्रीय बस टर्मिनल विकसित किया जाएगा, जिससे अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय परिवहन सुलभ होगा. उद्योग, वेयरहाउसिंग और माल ढुलाई से जुड़ी कंपनियों को निर्बाध कनेक्टिविटी का सीधा फायदा मिलेगा.
एलडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि आगरा एक्सप्रेस-वे के एक तरफ वरुण विहार योजना और दूसरी तरफ वशिष्ठ नगर योजना का विस्तार होगा. योजना के लिए ग्राम-रेवरी, भलिया, गहलवारा, आदमपुर इन्दवारा, बहरू एवं जलियामऊ की कुल 1035 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है. जमीन संकलन और अधिग्रहण की प्रक्रिया पर लगभग 1,328 करोड़ का खर्च आएगा. शासन से औपचारिक मंजूरी मिलते ही किसानों की सहमति और अन्य विधिक माध्यमों से भूमि जुटाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा.
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