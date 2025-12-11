ETV Bharat / state

यूपी BJP को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष; बीजेपी प्रवक्ता बोले- चुनाव अधिकारी के आने के बाद नाम की घोषणा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चली आ रही प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 14 दिसंबर को लखनऊ आने की संभावना है. माना जा रहा है कि उनके आगमन के बाद शेष बची औपचारिकताएं पूरी कर नये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. प्रदेश परिषद के सदस्यों का चयन किया जा चुका है और किसी भी वक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घोषणा की जा सकती है.