यूपी BJP को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष; बीजेपी प्रवक्ता बोले- चुनाव अधिकारी के आने के बाद नाम की घोषणा

बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 6:16 PM IST

लखनऊ : उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चली आ रही प्रदेश अध्यक्ष पद की नियुक्ति की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. उत्तर प्रदेश भाजपा के संगठन चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 14 दिसंबर को लखनऊ आने की संभावना है. माना जा रहा है कि उनके आगमन के बाद शेष बची औपचारिकताएं पूरी कर नये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष की चयन की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. प्रदेश परिषद के सदस्यों का चयन किया जा चुका है और किसी भी वक्त प्रदेश अध्यक्ष को लेकर घोषणा की जा सकती है.

प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेई ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

वर्तमान में उत्तर प्रदेश भाजपा के 98 संगठनात्मक जिलों में से 84 जिलों में प्रांतीय परिषद (प्रदेश प्रतिनिधि) का चुनाव पूरा हो चुका है. इसके तुरंत बाद प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी और नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया जाएगा. पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीय रखा है, इसलिए अभी तक किसी नाम पर आधिकारिक मुहर नहीं लगी है. दूसरी ओर गुरुवार को मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसी दिन उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की.






पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में जातीय समीकरण, संगठन में लंबी पारी और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा रहा है. संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने सभी जिलों के प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि बची हुई प्रांतीय परिषद की प्रक्रिया बिना किसी विवाद के 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए.

यह भी पढ़ें : यूपी में BJP को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष...अमेठी में भूपेंद्र चौधरी बोले- चुनाव की उल्टी गिनती शुरू

