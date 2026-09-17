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UPI पेमेंट के चार्ज पर भड़के व्यापारी, बोले- 5 करोड़ दुकानदार होंगे प्रभावित, दुकानों पर लगेगा 'UPI बंद' का बोर्ड

यूपीआई पेमेंट्स पर MDR शुल्क लगाने के सरकारी फैसले का भारी विरोध शुरू हो गया है. पढ़िए आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट.

UPI पेमेंट चार्ज का विरोध
UPI पेमेंट चार्ज का विरोध (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2026 at 8:54 PM IST

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जयपुर: डिजिटल इंडिया के सबसे बड़े हथियार 'यूपीआई' पर सरकार का नया दांव उलझता नजर आ रहा है. 15 अक्टूबर 2026 से 2000 रुपए से अधिक के भुगतानों पर लगने वाले 0.40% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के खिलाफ देश भर के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने जहां इस नियम से 5 करोड़ छोटे दुकानदारों के बर्बाद होने की चेतावनी दी है, वहीं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने सीधे कोर्ट का रुख करने का एलान कर दिया है.

भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि इसका सीधा भार उपभोक्ता पर पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी. इसकी एक कैटेगरी में मिडिल क्लास, जो यूपीआई को काम में लेता है, पर 5 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन एमडीआर लगाया गया है. यह लो मार्जिन सेक्टर - रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और खेती में काम आने वाले सामानों पर लगाया गया है, जिसमें सीधा उपभोक्ता शामिल हो गया है. गुप्ता का कहना है कि सरकार बैंकों को फायदा पहुंचाना चाह रही है, जबकि बैंक पहले से ही सेविंग अकाउंट के नाम पर उपभोक्ताओं से पैसा वसूलते हैं.

UPI पेमेंट के चार्ज पर भड़के व्यापारी (ETV Bharat Jaipur)

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वपास लेने के लिए लिखा पत्र: फोर्टी (FORTI) के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार का यह तर्क सही नहीं है कि एमडीआर से ग्राहक को मुक्त रखा गया है. सामान्यतया जो शुल्क व्यापारी पर लगेगा, अंत में ग्राहक को ही वहन करना पड़ेगा. इससे कैश ट्रांजेक्शन बढ़ेगा. यूटिलिटी और स्टॉक मार्केट से जुड़े पेमेंट पर भी एमडीआर लगाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि हमने पीएम और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है कि इसे वापस लिया जाए. वहीं, फोर्टी के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल का कहना है कि इस नियम के दायरे में व्यापारी ही नहीं बल्कि आम उपभोक्ता भी आएंगे. व्यापारी अपनी जेब पर भार नहीं डालेगा और अंतिम उपभोक्ता पर ही इसका भार आएगा.

UPI पेमेंट चार्ज
UPI पेमेंट चार्ज और नियम (ETV Bharat GFX)

ये छोटे व्यापारी दायरे में: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कहना है कि सरकार के इस नियम से देश के 5 करोड़ छोटे कारोबारी दायरे में आ जाएंगे. इसमें सब्जी व फल बेचने वाले, दवा बेचने वाले, कोल्ड ड्रिंक्स तथा पानी बेचने वाले, पत्तल-दोने बेचने वाले, चप्पल-जूते बेचने वाले, प्लास्टिक बर्तन तथा खिलौने बेचने वाले, किचन की कटलरी बेचने वाले, बच्चों के स्वचालित खिलौने बेचने वाले, मूंझ, बाण, रस्सी व निवार बेचने वाले, चीनी के कप-प्लेट बेचने वाले, पंसारी व जड़ी-बूटियां बेचने वाले, रोली-मोली, मोमबत्ती, दीपक, माचिस बेचने वाले, कॉस्मेटिक के सामान बेचने वाले, बच्चों की स्कूल ड्रेस बेचने वाले और लोहे के पलंग बेचने वाले आदि शामिल हैं.

UPI पेमेंट चार्ज
5 करोड़ दुकानदार होंगे प्रभावित (ETV Bharat GFX)

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स्टीयरिंग कमेटी को भेजा जाए: भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने मांग की है कि इस एमडीआर व्यवस्था को लागू करने से पूर्व पुनर्विचार के लिए इसे संबंधित यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी को भेजा जाए. यूपीआई से किए गए ट्रांजेक्शन को केंद्र सरकार फुलप्रूफ करना चाहती है, पर मौजूदा फ्रेमवर्क से देश के 5 करोड़ से भी ज्यादा व्यापारी बोझ महसूस कर रहे हैं. बैंकों तथा पेमेंट एप्लीकेशन प्रोवाइडर एजेंसीज को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने जो कदम उठाया है, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए.

UPI पेमेंट पर MDR चार्ज
चाय की दुकान से लेकर सब्जी वाले UPI पेमेंट लेते हैं (ETV Bharat Jaipur)

यूपीआई बंद का बोर्ड: चाय की थड़ी चलाने वाले विमल का कहना है कि सरकार के इस नियम से हम जैसे छोटे व्यापारियों को नुकसान होगा, ऐसे में मजबूरन यूपीआई बंद करना पड़ेगा. इससे हमारे व्यापार को भी नुकसान होगा, क्योंकि लोगों को अब यूपीआई से पेमेंट करने की आदत पड़ चुकी है. ऐसी स्थिति में हम तो अपनी दुकान पर 'यूपीआई बंद है' का बोर्ड लगा देंगे. वहीं, यूपीआई पेमेंट यूजर रघुराज सिंह का कहना है कि यूपीआई से खुल्ले पैसों की समस्या खत्म हो गई थी, लेकिन अगर दुकानदार यूपीआई बंद कर देंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है.

UPI पेमेंट पर MDR चार्ज
छोटे दुकानदारों ने कहा कि इससे उन्हें नुकसान होगा (ETV Bharat Jaipur)

कोर्ट का रुख करेंगे: राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगाने की बात कही है और यह उम्मीद करना कि यह पैसा पेट्रोल पंप संचालक अपने स्तर पर वहन करेगा, सरासर गलत है. राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि या तो सरकार अपना यह फैसला वापस ले, नहीं तो हम कोर्ट का रुख करेंगे.

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