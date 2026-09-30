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धर्मनगरी काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का, BCCI उपाध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट!

यूपीसीए की 21वीं वार्षिक आमसभा आयोजित, टी-20 लीग की कमान फिर डॉ. संजय कपूर के पास

सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए
काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का! (सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 8:18 PM IST

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कानपुर: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि वाराणसी में नया स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, अब आने वाले दिनों में वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे चौके-छक्के लगाते दिखेंगे. पहले स्टेडियम का उद्घाटन होगा, फिर वहां पर मैच कराए जाएंगे. इसको लेकर जल्द ही यूपीसीए खाका तैयार करेगा.

काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का! (सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए)

दरअसल, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शहर के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में 21वीं वार्षिक आमसभा आयोजित की गई थी, जहां अपने संबोधन के बाद उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आमसभा में जहां बजट पर मुहर लगाई गई. वहीं, उसके साथ नए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक बार फिर यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर को बनाया गया. साथ ही, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य की जिम्मेदारी संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है.

उन्होंने कहा कि वाराणसी के नए स्टेडियम में महिलाओं की भी लीग कराने का प्लान है. इसी तरह कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में बनकर तैयार स्टेडियम को लेकर उन्होंने कहा कि यूपीसीए की कमला क्लब संग लीज की अवधि वह खत्म हो गई, इसलिए अब सीएसजेएमयू के नए स्टेडियम में भी मैच कराए जा सकते हैं. इसके लिए यूपीसीए ने अपनी ओर से विश्वविद्यालय प्रशासन को प्रस्ताव भेज दिया है.

सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए
काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का! (सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए)

वहीं, यूपीसीए अध्यक्ष निधिपत सिंहानिया ने कहा कि यूपीसीए का पूरा फोकस ग्रीनपार्क स्टेडियम के निर्माण पर है. हम इसे एक नया लुक देने जा रहे हैं. स्टेडियम में जलभराव, फ्लड लाइट, दर्शक क्षमता कम होने जैसी जो दिक्कतें हैं, वह अब दूर हो जाएंगी. स्टेडियम को लेकर यूपी सरकार पूरा साथ दे रही है. स्टेडियम की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही में जिस तरह यूपीसीए की ओर से स्पीड हंट प्रोग्राम कराया गया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, अब वैसे ही कई अन्य प्रोग्राम आयोजित होंगे, जिनमें युवा अपना हुनर दिखा सकेंगे.

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