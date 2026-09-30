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धर्मनगरी काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का, BCCI उपाध्यक्ष ने दिया बड़ा अपडेट!

काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का! ( सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए )

कानपुर: बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि वाराणसी में नया स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है, अब आने वाले दिनों में वहां पर भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे चौके-छक्के लगाते दिखेंगे. पहले स्टेडियम का उद्घाटन होगा, फिर वहां पर मैच कराए जाएंगे. इसको लेकर जल्द ही यूपीसीए खाका तैयार करेगा.

काशी में लगेगा क्रिकेट का तड़का! (सोर्स : मीडिया सेल, यूपीसीए) दरअसल, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शहर के सिविल लाइंस स्थित एक निजी होटल में 21वीं वार्षिक आमसभा आयोजित की गई थी, जहां अपने संबोधन के बाद उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आमसभा में जहां बजट पर मुहर लगाई गई. वहीं, उसके साथ नए सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. एक बार फिर यूपी टी-20 लीग के चेयरमैन डॉ. संजय कपूर को बनाया गया. साथ ही, गवर्निंग काउंसिल के सदस्य की जिम्मेदारी संजीव कुमार सिंह को सौंपी गई है.