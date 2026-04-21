ETV Bharat / state

नीला ड्रम हत्याकांड : 13 माह बाद कोर्ट में 'मुस्कान' का चौंकाने वाला बयान, 3 दिन से रखा था उपवास

13 माह बाद कोर्ट में 'मुस्कान' का चौंकाने वाला बयान, 3 दिन से रखा था उपवास ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम कांड मामले में नया मोड़ आ गया है. पति की हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची आरोपी मुस्कान ने अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए लगभग सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड ने नया रुख ले लिया है. दरअसल, मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोर्ट में अपने बचाव में बयान दर्ज कराने के लिए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लाया गया था. इस दौरान मुस्कान अपनी नवजात बच्ची के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुई. मुस्कान और साहिल लगभग 53 मिनट तक अदालत परिसर में मौजूद रहे. 13 माह बाद कोर्ट में 'मुस्कान' का चौंकाने वाला बयान, 3 दिन से रखा था उपवास (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, इस हत्याकांड के बाद से अब तक कोर्ट में दूसरी बार ही साहिल और मुस्कान को पेश किया गया है. सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई में अदालत के सामने पेश किया जाता था. जब दोनों आरोपियों को मेरठ जेल से बाहर लाकर कोर्ट में पेश किया गया तो मीडिया का जमावड़ा अदालत परिसर में लग गया. इस दौरान मुस्कान ने अपने खिलाफ पेश किए गए 22 गवाहों की गवाही पर केवल “ना” कहकर जवाब दिया. उसने कोर्ट में कहा कि उसने न तो चाकू खरीदा, न नीला ड्रम खरीदा, न सीमेंट खरीदा और न ही किसी प्रकार की नशीली दवा ही खरीदी. हालांकि मुस्कान ने यह जरूर स्वीकार किया कि वह अपने दोस्त साहिल के साथ घूमने के लिए कसौल गई थी. क्या कहते हैं विधिक विशेषज्ञ विधिक विशेषज्ञों की मानें तो अदालत में सभी गवाहों की गवाही से इनकार करना बचाव पक्ष की एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अब बचाव पक्ष सबूतों और गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देने की तैयारी में है. मुस्कान के इस बयान के बाद मामले की सुनवाई और भी अहम हो गई है. उधर मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने पिछले तीन दिनों से उपवास रखा हुआ था. वहीं, उसका प्रेमी साहिल जेल परिसर में खुद को खेती-बाड़ी के कार्यों में व्यस्त रखे हुए है. जेल प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.

