नीला ड्रम हत्याकांड : 13 माह बाद कोर्ट में 'मुस्कान' का चौंकाने वाला बयान, 3 दिन से रखा था उपवास
मुस्कान ने कहा कि उसने न तो चाकू खरीदा, न नीला ड्रम, न सीमेंट और न ही किसी प्रकार की नशीली दवा खरीदी थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 21, 2026 at 8:56 PM IST
मेरठ : मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम कांड मामले में नया मोड़ आ गया है. पति की हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंची आरोपी मुस्कान ने अदालत में अपने खिलाफ लगाए गए लगभग सभी आरोपों से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद इस सनसनीखेज हत्याकांड ने नया रुख ले लिया है. दरअसल, मंगलवार को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कोर्ट में अपने बचाव में बयान दर्ज कराने के लिए मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को लाया गया था. इस दौरान मुस्कान अपनी नवजात बच्ची के साथ जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश हुई. मुस्कान और साहिल लगभग 53 मिनट तक अदालत परिसर में मौजूद रहे.
दरअसल, इस हत्याकांड के बाद से अब तक कोर्ट में दूसरी बार ही साहिल और मुस्कान को पेश किया गया है. सुरक्षा की दृष्टि से दोनों को वर्चुअल माध्यम से ही सुनवाई में अदालत के सामने पेश किया जाता था. जब दोनों आरोपियों को मेरठ जेल से बाहर लाकर कोर्ट में पेश किया गया तो मीडिया का जमावड़ा अदालत परिसर में लग गया. इस दौरान मुस्कान ने अपने खिलाफ पेश किए गए 22 गवाहों की गवाही पर केवल “ना” कहकर जवाब दिया. उसने कोर्ट में कहा कि उसने न तो चाकू खरीदा, न नीला ड्रम खरीदा, न सीमेंट खरीदा और न ही किसी प्रकार की नशीली दवा ही खरीदी. हालांकि मुस्कान ने यह जरूर स्वीकार किया कि वह अपने दोस्त साहिल के साथ घूमने के लिए कसौल गई थी.
क्या कहते हैं विधिक विशेषज्ञ
विधिक विशेषज्ञों की मानें तो अदालत में सभी गवाहों की गवाही से इनकार करना बचाव पक्ष की एक नई रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि अब बचाव पक्ष सबूतों और गवाहों की विश्वसनीयता को चुनौती देने की तैयारी में है. मुस्कान के इस बयान के बाद मामले की सुनवाई और भी अहम हो गई है. उधर मेरठ जिला कारागार के वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान ने पिछले तीन दिनों से उपवास रखा हुआ था. वहीं, उसका प्रेमी साहिल जेल परिसर में खुद को खेती-बाड़ी के कार्यों में व्यस्त रखे हुए है. जेल प्रशासन के अनुसार दोनों आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
साहिल ने कहा- उसे पेश करने हैं गवाह
इस मामले में शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह कानूनी प्रक्रिया है जो भी आरोप किसी भी आरोपी पर लगाते हैं, उनको लेकर न्यायालय में आरोपी से पूछा जाता है, इसीलिए दोनों को कोर्ट में पेशी पर लाया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने उनसे संबंध में सवाल किये थे. जिला शासकीय अधिवक्ता केके चौबे ने बताया कि इस पूरे मामले में कोर्ट में प्रावधान है कि कोई भी आरोपी है, उसे सफाई साक्ष्य अपने गवाह पेश करने होते हैं और उन्हें मौका भी दिया जाता है. ऐसे में हत्या के मामले में जेल में बंद मुस्कान और साहिल को अपने बचाव पक्ष में ऐसे सबूत और गवाह देने होंगे. अदालत में साहिल ने कहा है कि उसे अपने पक्ष में कुछ गवाह पेश करने हैं, जबकि मुस्कान ने अपने बचाव पक्ष में अदालत में यह भी कहा है कि उसे अपने पक्ष में कोई सबूत या गवाह पेश नहीं करना है.
हत्या के बाद नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया गया था
गौरतलब है कि मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल पर आरोप है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की थी. आरोप है कि हत्या के बाद शव के कई टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में डालकर सीमेंट से पैक कर दिया गया, ताकि वारदात को छिपाया जा सके. घटना के बाद से ही मुस्कान और साहिल मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद हैं, जब पहली बार लगभग 13 महीने पहले दोनों को कोर्ट लाया गया था तो वहां उनपर गुस्साए कुछ लोगों ने हमला कर दिया था. उसके बाद से दोनों वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ रहे थे. अब अदालत में बयान-ए-मुल्जिम के बाद इस मामले की अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह केस और भी महत्वपूर्ण मोड़ ले सकता है.
सौरभ की मां ने की फांसी की मांग
एक तरफ मुस्कान और साहिल कोर्ट में पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ सौरभ के भाई और मां भी कोर्ट पहुंचे हुए थे. सौरभ के भाई बबलू ने कहा कि वह अपने भाई के हत्यारों के लिए फांसी की सजा चाहता है. वहीं, कचहरी में सौरभ की मां रेनू ने कहा कि मुस्कान और साहिल ने उनके बेटे की हत्या की है, उनको फांसी होनी चाहिए. मुस्कान जिस बेटी को लेकर कोर्ट आई है, वो मेरे बेटे की बच्ची की नहीं है. फिलहाल अभी मामला फिर एक बार सुर्खियों में आ गया है.
बता दें कि सौरभ अमेरिका में मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था, बाद में किसी और संस्था के साथ जुड़कर नौकरी कर रहा था, उसने मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था. विवाह के कुछ दिन बाद ही मुस्कान की ससुराल के लोगों से विवाद होने लगा, जिस वजह से सौरभ ने मुस्कान को किराए का घर दिला दिया था. बीच-बीच में वह अमेरिका से आता था, जबकि नियमित मोटी रकम अपनी पत्नी के लिए भेजता था. साल 2025 में 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान उसने बनाया. पुलिस ने जो भी चार्जशीट तैयार करके गवाह और सबूत कोर्ट में पेश किए, उनको लेकर पुलिस का दावा है कि प्रेमी के साथ मुस्कान ने खौफनाक मौत दी है, कोर्ट में उसे जरूर सजा मिलेगी.
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