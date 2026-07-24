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उर्गम घाटी आदित्य नेगी हत्याकांड में नया मोड़, ग्रामीणों की गिरफ्त में संदिग्ध युवक, पुलिस को सौंपा

आदित्य नेगी 13 जून की रात रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था, जिसके बाद उसका शव 19 जून को जंगल से मिला था.

ADITYA NEGI MURDER CASE
आदित्य नेगी हत्याकांड में नया मोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 24, 2026 at 4:51 PM IST

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चमोली: जिले के चर्चित उर्गम घाटी निवासी आदित्य नेगी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है. उर्गम घाटी में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. युवक पौड़ी गढ़वाल का निवासी और मृतक का परिचित बताया जा रहा है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और चमोली पुलिस को बुलाकर मामले की गहन जांच कराने की मांग पर अड़ गए.

ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध युवक पिछले कुछ समय से गांव की एक युवती से लगातार टेलीफोन पर संपर्क में था. इसी आधार पर ग्रामीणों को उस पर संदेह हुआ. उन्होंने उसे रोककर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही जोशीमठ पुलिस मौके पर पहुंची. युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

ग्राम प्रधान राधिका देवी ने बताया कि,

उर्गम घाटी के होनहार युवक आदित्य नेगी की गोपेश्वर में निर्मम हत्या के बाद से ग्रामीण लगातार निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि संदिग्ध युवक से गहन पूछताछ की जाए, क्योंकि ग्रामीणों को आशंका है कि इस मामले के कुछ अहम तथ्य सामने आ सकते हैं.

थाना प्रभारी जोशीमठ देवेंद्र रावत ने बताया सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया. ग्रामीणों द्वारा पकड़े गए युवक से पूछताछ की जा रही है. साथ ही ग्रामीणों से भी पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी.

यदि जांच में किसी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि वह स्वयं मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं.
- देवेंद्र रावत, थाना प्रभारी जोशीमठ -

गौरतलब है कि आदित्य नेगी 13 जून की रात रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया था. उसके बाद परिजन, स्थानीय लोग और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटे रहे. सोशल मीडिया के माध्यम से भी गुमशुदगी की सूचना व्यापक स्तर पर प्रसारित की गई. बाद में 19 जून को गोपेश्वर के समीप जंगल से एक शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान आदित्य नेगी के रूप में हुई थी. इसके बाद से यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब संदिग्ध युवक के सामने आने के बाद ग्रामीणों को उम्मीद है कि जांच में नए तथ्य सामने आ सकते हैं.

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