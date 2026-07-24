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उर्गम घाटी आदित्य नेगी हत्याकांड में नया मोड़, ग्रामीणों की गिरफ्त में संदिग्ध युवक, पुलिस को सौंपा

चमोली: जिले के चर्चित उर्गम घाटी निवासी आदित्य नेगी हत्याकांड में एक बार फिर नया मोड़ सामने आया है. उर्गम घाटी में घूम रहे एक संदिग्ध युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. युवक पौड़ी गढ़वाल का निवासी और मृतक का परिचित बताया जा रहा है. घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और चमोली पुलिस को बुलाकर मामले की गहन जांच कराने की मांग पर अड़ गए.

ग्रामीणों के अनुसार संदिग्ध युवक पिछले कुछ समय से गांव की एक युवती से लगातार टेलीफोन पर संपर्क में था. इसी आधार पर ग्रामीणों को उस पर संदेह हुआ. उन्होंने उसे रोककर पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही जोशीमठ पुलिस मौके पर पहुंची. युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

ग्राम प्रधान राधिका देवी ने बताया कि,