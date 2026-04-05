सूरजपुर बर्न केस में आया नया मोड़, पीड़िता के घर पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, एसपी को दिए निर्देश
पीड़ित छात्रा को बेहतर इलाज के लिए रायपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 5, 2026 at 2:19 PM IST
सूरजपुर: बीते दिनों 17 साल की छात्रा 95 फीसदी तक जल गई थी. छात्रा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. पीड़िता के परिवार वालों से मिलने के लिए आज खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े उनके घर पहुंची. मंत्री राजवाड़े ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनको हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिया. मंत्री ने कहा कि अगर इस वारदात के पीछे किसी का हाथ है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा.
पीड़िता के घर पहुंची मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
दरअसल, शनिवार को गंभीर रुप से जली हालत में छात्रा खेत में छटपटा रही थी. मौके से गुजर रहे ग्रामीणों ने जब उसे देखा तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी. स्थानीय पुलिस ने तक्काल छात्रा को वहां से उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया. छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए बाद में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने डॉक्टरों से उसे रायपुर रेफर करने को कहा. जिसके बाद मंत्री ने एंबुलेंस की व्यवस्था कर छात्रा को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भिजवाया.
हर संभव मदद का दिया परिवार का भरोसा
फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि छात्र आग में कैसे जली. छात्रा इस हालत में नहीं है कि पुलिस उसका बयान ले पाए. जिस जगह पर छात्रा मिली उस जगह पर वारदात के वक्त भी कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था. इस वजह से ये साफ नहीं हो पाया है कि छात्र कैसे आग में जली. पुलिस अब ये पता लगा रही है कि छात्रा ने खुद को आग लगाई या किसी और ने इस वारदात को अंजाम दिया है. घटना के संबंध में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अफसरों से जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
पीड़ित परिवार से मिलकर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि छात्रा को बेहतर इलाज मिले इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं. पीड़ित बच्ची के माता पिता को भी मंत्री ढाढस बंधाया है. मंत्री ने परिवार से कहा कि पुलिस पूरे मामले की गंभीरत से जांच करेगी. आपकी बेटी भी जल्द ठीक होकर घर आ जाएगी.
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