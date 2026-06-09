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पुलिस युवक विवाद में नया मोड़, नए वीडियो में युवक ने बताया गलतफहमी, पुलिस बोली जांच के बाद होगा एक्शन

धमतरी : धमतरी जिले में 4-5 जून की दरमियानी रात पुलिस चेकिंग के दौरान हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब मामले में नया मोड़ आ गया है. जिस युवक ने पुलिसकर्मियों पर दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाते हुए वीडियो साझा किया था, उसी युवक ने अब एक नया वीडियो जारी कर पूरे घटनाक्रम को गलतफहमी बताया है.





सोशल मीडिया में युवक ने जारी किया बयान

युवक ने सोशल मीडिया पर जारी अपने नए वीडियो में कहा कि घटना वाली रात वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ फिल्म देखकर घर लौट रहा था. इसी दौरान अर्जुनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीह ब्रिज के पास पुलिस चेकिंग के दौरान उसे पूछताछ के लिए रोका गया. युवक के अनुसार, वहां बैरिकेडिंग नहीं होने और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं होने के कारण उसे स्थिति असहज लगी. अपनी सुरक्षा के मद्देनजर उसने वीडियो बनाना शुरू किया. इस दौरान पुलिसकर्मियों और उसके बीच बहस बढ़ गई, जिसके बाद थाना प्रभारी को मौके पर बुलाया गया.





"पुलिस ने एक रुपये की भी रिश्वत नहीं मांगी"



युवक ने वायरल वीडियो को लेकर फैल रही चर्चाओं को लेकर कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग वीडियो को एडिट कर अलग-अलग दावे कर रहे हैं. कई टिप्पणियों में पुलिस पर रिश्वत मांगने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह नहीं है. युवक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पुलिस ने उससे एक रुपये की भी रिश्वत नहीं मांगी थी. पुलिस केवल पहचान संबंधी दस्तावेज मांग रही थी. उसके पास उस समय सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, हालांकि उसने आधार कार्ड और मोबाइल में उपलब्ध जानकारी पुलिस को दिखाई थी. बाद में आवश्यक दस्तावेज भी जमा कर दिए गए.





"अब इस मामले को यहीं खत्म करें"



युवक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस विवाद को अब आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. उसने कहा कि जो होना था वह हो चुका है और अब इस मामले को समाप्त कर देना चाहिए. युवक के मुताबिक उसकी छोटी बच्ची की तबीयत भी प्रभावित हुई है और लगातार विवाद बढ़ने से दोनों पक्षों के परिवारों पर असर पड़ रहा है. युवक ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ नए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में प्रसारित किए जाएं.युवक ने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह वीडियो किसी दबाव में नहीं बना रहा है, बल्कि अपनी इच्छा से लोगों के सामने अपनी बात रख रहा है. उसके अनुसार, उस रात जो कुछ हुआ वह मुख्य रूप से गलतफहमी और परिस्थितिजन्य तनाव का परिणाम था.वहीं पुलिस ने जांच जारी रखने की कही बात.



