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हिमांशी मौत मामला: नवविवाहिता के सिर पर चोट, सुसाइड नोट और नहर में शव, हत्या या आत्महत्या के फेर में उलझी पुलिस

हिमांशी कश्यप की मौत की गुत्थी उलझी, पुलिस ने मेडिकल लीगल सेल से मांगी सलाह.

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हिमांशी मौत मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:36 PM IST

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लखनऊ : नवविवाहिता हिमांशी कश्यप की मौत मामले में अलग-अलग खुलासे होने से पुलिस खुद हैरान है कि आखिर सच क्या है? पहले सुसाइड नोट, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट की बात, उसके बाद ससुराल वालों ने दावा किया कि हिमांशी ने खुदकुशी की और डर के कारण उन लोगों ने शव को नहर में फेंक दिया. इन तीनों बातों ने पुलिस की जांच को ऐसे मोड़ पर ला दिया है, जहां अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि हिमांशी की मौत हत्या थी या आत्महत्या? अब इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने स्टेट मेडिकल लीगल सेल के विशेषज्ञों की राय मांगी है.

एसीपी बख्शी का तालाब विकास पांडेय ने बताया कि अब तक की जांच में मामला आत्महत्या की ओर इशारा करता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई चोट की वजह से जांच उलझ गई है. इसी कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्टेट मेडिकल लीगल सेल भेजा गया है. वहां से विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई और धाराओं को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा.

क्या है पूरा मामला

दरअसल, यह मामला इटौंजा के तुर्की गांव का है, यहां के निवासी अधिवक्ता प्रदीप गौर की शादी इसी साल 26 फरवरी को सीतापुर निवासी हिमांशी कश्यप से हुई थी. मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही हिमांशी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार का कहना है कि 11 जुलाई की रात करीब साढ़े नौ बजे हिमांशी ने अपने पिता पवन को फोन कर कहा था कि उसे तुरंत वहां से ले जाएं, नहीं तो ससुराल वाले उसे मार देंगे. अगले दिन 12 जुलाई को जब मायके वाले तुर्की गांव पहुंचे तो घर पर ताला लटका मिला. परिवार के सभी लोगों के मोबाइल भी बंद थे. उसके बाद पिता की तहरीर पर पति प्रदीप, सास सुनीता गौर, ससुर श्रीराम, ननद प्रीति, ननद राखी, जेठ संदीप कुमार और भांजे शिवा के खिलाफ पुलिस ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया.

नहर में मिला था महिला का शव

केस दर्ज होने के अगले दिन 13 जुलाई को चिनहट क्षेत्र में इंदिरा नहर से एक अज्ञात महिला का शव मिला था. 16 जुलाई को हिमांशी के परिजनों ने फोटो देखकर शव की पहचान की. 18 जुलाई को पोस्टमार्टम कराया गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद हत्या की आशंका और मजबूत हो गई. चर्चा होने लगी कि पहले हिमांशी की हत्या की गई और फिर सबूत मिटाने के लिए शव नहर में फेंक दिया गया.

ससुराल वालों ने कही आत्महत्या की बात

इधर जब पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो कहानी पूरी तरह बदल गई. ससुराल वालों ने दावा किया कि हिमांशी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी. उनका कहना है कि घबराहट और डर की वजह से पति, सास और ननद ने शव को चिनहट इलाके की इंदिरा नहर में फेंक दिया. पुलिस पूछताछ में उन्होंने शव को ठिकाने लगाने की बात स्वीकार की है, लेकिन हत्या से इनकार किया है.

कथित सुसाइड नोट भी मिला

जांच के दौरान पुलिस को हिमांशी की ससुराल से कथित सुसाइड नोट भी मिला. इस नोट में हिमांशी ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या करने जैसी बातें लिखी हैं. यही सुसाइड नोट अब इस केस को और पेचीदा बना रहा है. एक तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की चोट है, दूसरी तरफ सुसाइड नोट है और तीसरी तरफ आरोपियों का बयान. इन तीनों तथ्यों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है. इसी विरोधाभास के कारण लखनऊ पुलिस अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंची है.

शव को ठिकाने लगाकर चले गए थे अमरनाथ

पुलिस का कहना है कि जल्दबाजी में हत्या या आत्महत्या का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा, इसलिए मेडिकल विशेषज्ञों की राय का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि शव को ठिकाने लगाने के बाद ससुराल पक्ष के लोग अमरनाथ यात्रा पर चले गए थे. बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लंबी पूछताछ की. इस मामले में जेठ संदीप कुमार को छोड़कर बाकी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि संदीप अभी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है.

स्टेट मेडिकल लीगल सेल की रिपोर्ट का इंतजार

अब इस मामले की सबसे बड़ी कड़ी स्टेट मेडिकल लीगल सेल की रिपोर्ट होगी. अगर विशेषज्ञ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई चोट को हत्या से जोड़ते हैं तो जांच की दिशा बदल सकती है. वहीं, अगर विशेषज्ञ आत्महत्या की संभावना को सही मानते हैं तो पुलिस उसी आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल हिमांशी की मौत हत्या थी या आत्महत्या, इसका जवाब अभी भी जांच के घेरे में है और पूरा मामला विशेषज्ञों की राय पर टिक गया है.

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