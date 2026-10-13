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यूपी में अब प्रमोटेड अफसरों को भी लेना होगा प्रशिक्षण, पीसीएस अधिकारियों के ट्रेनिंग को लेकर नई नीति जारी

नई प्रशिक्षण नीति जारी ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पीसीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण को अधिक व्यवस्थित, व्यावहारिक और आधुनिक बनाने को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने नई प्रशिक्षण नीति जारी कर दी है. नई प्रशिक्षण नीति में प्रमोटेड अधिकारियों को भी शामिल करने की बात कही गई है. कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव एम. देव राज की ओर से जारी आदेश के अनुसार नई नीति के तहत अधिकारियों के सेवाकाल के कई चरणों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, अवधि, पाठ्यक्रम और शैक्षणिक भ्रमण की रूपरेखा को शामिल किया गया है.

रूपाम में ट्रेनिंग का आयोजन

आदेश में आगे बताया गया है कि नई प्रशिक्षण नीति का उद्देश्य है अधिकारियों की प्रशासनिक जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता में बदलाव लाया जा सके. प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन और प्रबंधन अकादमी (रूपाम), लखनऊ में किया जाएगा. इसमें आधारभूत प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिला प्रशिक्षण और पदोन्नति के विभिन्न चरणों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किये जाएंगे. दो महीने की फाउंडेशन ट्रेनिंग

यूपीपीएससी के जरिए चयनित अधिकारियों के लिए दो महीने का फाउंडेशनल प्रशिक्षण अनिवार्य होगा. इसमें लोक प्रशासन, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, विधानसभा की कार्यप्रणाली, निर्वाचन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, अंतरविभागीय समन्वय और उत्तर प्रदेश की संस्कृति से संबंधित विषयों की जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा विकास प्रशासन के अंतर्गत कृषि, ग्रामीण और शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, उद्योग और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी. अधिकारियों को भारतीय संविधान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अन्य महत्वपूर्ण कानूनों से भी परिचित कराया जाएगा. प्रशिक्षण में बजट निर्माण, वित्तीय स्वीकृति, कोषागार की कार्यप्रणाली, ई-प्रोक्योरमेंट और जेम पोर्टल की प्रक्रिया जैसे विषय भी शामिल हैं. वहीं अधिकारियों को एमएस वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राज्य सरकार के प्रचलित सॉफ्टवेयर का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा. इसके साथ ही इसमें आठ दिन का शैक्षणिक भ्रमण भी प्रस्तावित है.



फील्ड ट्रेनिंग और जिला प्रशासन से जुड़ाव

फाउंडेशनल ट्रेनिंग के बाद दो महीने का व्यावसायिक प्रशिक्षण के तहत फेज-1 का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य अधिकारियों को उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के रूप में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना है. इसमें राजस्व विधि, न्यायालयीन आदेश लेखन, कानून-व्यवस्था, सरकारी योजनाओं, निर्वाचन प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर विशेष जोर रहेगा.