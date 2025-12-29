ETV Bharat / state

विदिशा को बड़ी रेल सौगात, इन दो एक्सप्रेस ट्रेनों का मिला स्टॉपेज, केंद्रीय मंत्री शिवराज ने की घोषणा

विदिशा को बड़ी रेल सौगात ( Etv Bharat )

विदिशा : ट्रेन से सफर करने वाले विदिशा के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. यहां दो एक्सप्रेस ट्रेनों को नया स्टॉपेज मिला है, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की. विदिशा रेल्वे स्टेशन पर रविवार को आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे. उन्होंने यशवंतपुर–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सहित तीन जोड़ी ट्रेनों के विदिशा स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव को हरी झंडी दी. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी विकास की रीढ़ है और विदिशा को सड़क व रेल नेटवर्क से मजबूती से जोड़ने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. इन एक्सप्रेस ट्रेनों को विदिशा में मिला स्टॉपेज गाड़ी संख्या 12629/12630, 16031/16032 और 18235/18236 का विदिशा स्टेशन पर प्रायोगिक स्टॉपेज प्रारंभ किया गया है. यशवंतपुर–हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का यह प्रदेश में दूसरा स्टॉपेज है, जिससे विदिशा, बासौदा और गुलाबगंज क्षेत्र के यात्रियों को सीधी सुविधा मिलेगी. शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा, '' इन ट्रेनों के ठहराव से शिक्षा, रोजगार, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तथा लोगों का आना-जाना सुगम होगा.'' 1 (Etv Bharat) विदिशा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे : शिवराज