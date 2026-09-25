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औद्योगिक नगरी को रेलवे का बड़ा तोहफा, जल्द पटरी पर दौड़ती नजर आएगी 'कानपुर मेल' के नाम से नई ट्रेन

कानपुर को रेलवे का तोहफा ( सौ. सांसद मीडिया सेल )

कानपुर : औद्योगिक नगरी के यात्रियों के लिए शानदार खबर है. लंबे समय से उठ रही मांग को आखिरकार रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है. अब जल्द ही कानपुर के नाम से एक नई ट्रेन 'कानपुर मेल' पटरी पर दौड़ती नजर आएगी. उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज बैठक और लोकसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. कानपुर को रेलवे का तोहफा (सौ. सांसद मीडिया सेल) कानपुर को मिली इस खास सौगात पर सांसद रमेश अवस्थी ने खुशी जताई है. उन्होंने रेलवे बोर्ड और महाप्रबंधक के समक्ष रखी अपनी बात का जिक्र करते हुए कहा कि कानपुर देश का एक बड़ा और प्रमुख महानगर है, जहां से रोज हजारों यात्री सफर करते हैं. हमने रेलवे अधिकारियों के सामने साफ तौर पर यह सवाल रखा था कि जब प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल और गुवाहाटी जैसे शहरों के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेनें चल सकती हैं, तो फिर कानपुर के नाम से कोई ट्रेन क्यों नहीं? कानपुर की अपनी एक अलग पहचान है और यहां यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा है. इसलिए हमने विशेष रूप से 'कानपुर मेल' की मांग की थी.