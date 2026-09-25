औद्योगिक नगरी को रेलवे का बड़ा तोहफा, जल्द पटरी पर दौड़ती नजर आएगी 'कानपुर मेल' के नाम से नई ट्रेन
सांसद रमेश अवस्थी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जताया आभार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 1:18 PM IST
कानपुर : औद्योगिक नगरी के यात्रियों के लिए शानदार खबर है. लंबे समय से उठ रही मांग को आखिरकार रेल मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है. अब जल्द ही कानपुर के नाम से एक नई ट्रेन 'कानपुर मेल' पटरी पर दौड़ती नजर आएगी. उत्तर मध्य रेलवे की प्रयागराज बैठक और लोकसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
कानपुर को मिली इस खास सौगात पर सांसद रमेश अवस्थी ने खुशी जताई है. उन्होंने रेलवे बोर्ड और महाप्रबंधक के समक्ष रखी अपनी बात का जिक्र करते हुए कहा कि कानपुर देश का एक बड़ा और प्रमुख महानगर है, जहां से रोज हजारों यात्री सफर करते हैं.
हमने रेलवे अधिकारियों के सामने साफ तौर पर यह सवाल रखा था कि जब प्रयागराज, लखनऊ, भोपाल और गुवाहाटी जैसे शहरों के नाम पर एक्सप्रेस ट्रेनें चल सकती हैं, तो फिर कानपुर के नाम से कोई ट्रेन क्यों नहीं? कानपुर की अपनी एक अलग पहचान है और यहां यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा है. इसलिए हमने विशेष रूप से 'कानपुर मेल' की मांग की थी.
संसद से लेकर रेल मंत्री तक लगाई गुहार
सांसद रमेश अवस्थी ने बताया कि 'कानपुर मेल' को शुरू कराने के लिए उन्होंने लगातार प्रयास जारी रखा. इस विषय को न केवल उत्तर मध्य रेलवे की बैठक में मजबूती से उठाया, बल्कि संसद में भी कानपुर के यात्रियों की इस मांग को रखा. इसके बाद उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर इसके फायदे बताए, जिसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी मिली.
अब ट्रेन की स्वीकृति मिलने पर सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि कानपुर के सर्वांगीण विकास, बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक रेल ढांचे के लिए वे पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. क्षेत्र की जनता से जुड़े विकास कार्यों और प्राथमिकताओं को तय समय के भीतर पूरा कराया जाएगा. कानपुर मेल के शुरू होने से न केवल शहर का नाम रेल नेटवर्क पर और प्रमुखता से उभरेगा, बल्कि यहां के व्यापारियों, नौकरीपेशा और आम यात्रियों को भी आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी.
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