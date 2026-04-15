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हांसी में नये ट्रैफिक नियम से व्यापारी परेशान, रात के समय वाहन खाली करने के लिए नहीं मिलते हैं मजदूर, दिन में भरना पड़ता है फाइन

सुबह 8 से रात 8 बजे तक नो एंट्री के कारण शहर में जाम से मुक्ति मिली है लेकिन व्यापारियों की परेशानी बढ़ गई है.

Traffic Rules Problem In Hansi
सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 15, 2026 at 5:35 PM IST

3 Min Read
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हांसी: जिला बनाए जाने के बाद बीते चार महीनों से शहर में जाम की समस्या से आम लोग परेशान हैं. जाम से निपटने के लिए हांसी पुलिस अधीक्षक ने पहली बार नए ट्रैफिक नियम लागू किए हैं. इन नियमों के तहत सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है. चालान कटने से हांसी बाजार के व्यापारियों में भारी रोष है.

हांसी को जाम मुक्त बनाने के लिए नियम जरूरीः हांसी ट्रैफिक थाना के प्रभारी मनदीप कुमार ने कहा कि "शहर में जाम की समस्या से निपटने के लिए नए नियमों से लोगों को कुछ समय तक परेशानी जरूर हो सकती है, लेकिन हांसी को जाम मुक्त बनाने के लिए ये कदम बेहद जरूरी है."

ट्रैफिक नियम से व्यापारी परेशान, (Etv Bharat)

घंटो जाम में फंसना पड़ता है स्कूली बच्चों को: ट्रैफिक थाना अध्यक्ष मनदीप कुमार ने बताया कि "जिला बनने के बाद शहर में जाम लगातार बढ़ रहा है. इसको मध्यनजर रखते हुए शहर में सुबह 8 से रात 8 बजे तक हैवी व्हीकल की नो एंट्री है. गर्मी का समय भी आ गया है, जिससे जाम होने से छोटे स्कूली बच्चों को घंटो जाम में फंसा रहना पड़ता है. इसलिए थोड़ी बहुत तो दुकानदारों को समस्या होगी. शहर में जाम हो देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है."

Traffic Rules Problem In Hansi
नये ट्रैफिक नियम से व्यापारी परेशान (Etv Bharat)

रात के समय मजदूर नहीं मिलता है, दिन में लगता है फाइन: नियमों से शहर के व्यापारियों, खासकर सरिया और सीमेंट के दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बिट्टू सिंह का कहना है कि "रात के समय मजदूर उपलब्ध नहीं होते, जिससे माल की लोडिंग-अनलोडिंग करना मुश्किल हो जाता है. वहीं राहुल कुमार ने कहा कि "दिन के समय गाड़ियों के आने पर चालान काटे जा रहे हैं. इससे व्यापारियों को परेशानी हो रही है. नियमों में बदलाव किया जाए."

नो एंट्री से कारोबार हो रहा है प्रभावितः कृष्ण का कहना है कि वे पहले ही मंदी के दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में चालानों का अतिरिक्त आर्थिक बोझ और समय पर माल न पहुंच पाने से उनका व्यापार प्रभावित हो रहा है. अनिल यादव ने चालान काटने पर कहा कि "अगर ऐसे ही चलता रहा तो दुकान बंद करने तक की नौबत आ सकती है. यह समस्या केवल कुछ दुकानदारों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शहर के व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है."

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