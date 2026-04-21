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भोजपुर के कोइलवर में खुलेगा नया ट्रैफिक थाना, बालू लदे ट्रकों से लगने वाले जाम से मिलेगी मुक्ति

कोईलवर और आसपास के इलाकों में बढ़ रहे ट्रैफिक को संभालने के लिए बॉडी कैमरा से लैस जवानों की होगी तैनाती, पढ़ें खबर-

BHOJPUR TRAFFIC JAM
जाम से मिलेगी निजात (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 21, 2026 at 4:16 PM IST

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भोजपुर: जिले के कोईलवर और आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक के दबाव और बालू लदे वाहनों के कारण लगने वाले जाम से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण पहल की है. दरअसल सदर पुलिस अनुमंडल-2 की ओर से कोईलवर में एक नए यातायात थाना के गठन का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक के जरिए विभाग को भेजा गया है. प्रस्ताव पर मंजूरी को इलाके में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

बालू वाहनों के दबाव से यातायात व्यवस्था ध्वस्त: सदर एसडीपीओ-2 रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत एनएच-922 पटना-बक्सर फोरलेन, सकड्डी-नासरीगंज स्टेट हाईवे, आरा-छपरा हाईवे समेत झलकुनगर-कोईलवर-चांदी लिंक सड़क का लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र आता है. इन सड़कों पर बालू खनन से जुड़े ट्रकों और ट्रैक्टरों का अत्यधिक परिचालन होता है, जिससे आए दिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है.

"बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए एक अलग यातायात थाना की आवश्यकता महसूस की गई है, ताकि व्यवस्था को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके." -रंजीत कुमार सिंह, सदर एसडीपीओ

सदर एसडीपीओ रंजीत कुमार सिंह (ETV Bharat)

स्थायी समाधान की जरूरत: वर्तमान में जाम की समस्या से निपटने के लिए कोईलवर मनभावन मोड़, सकड्डी मोड़, बबुरा और चांदी चौक पर ट्रैफिक चेक पोस्ट संचालित किए जा रहे हैं. इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है. ऐसे में यातायात थाना की स्थापना से व्यवस्था अधिक सुदृढ़ और प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है.

बॉडी कैमरा से होगी निगरानी: प्रस्ताव के अनुसार, नया यातायात थाना खुलने के बाद करीब तीन दर्जन से अधिक यातायात पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी.सभी जवान बॉडी कैमरा से लैस होंगे, जिससे पटना और सारण की ओर से भोजपुर जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी आसान हो जाएगी. खासकर बालू लदे वाहनों पर नियंत्रण कर जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है.

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पुलिस कंट्रोल रूम (ETV Bharat)

यातायात सुधरेगा, बढ़ेगी राजस्व आय: यातायात थाना के गठन से जहां एक ओर सड़क पर अनियंत्रित परिवहन पर लगाम लगेगी और स्थानीय लोगों को जाम से राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों से वसूले जाने वाले जुर्माने की राशि से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी.साथ ही स्थानीय थानों की ऊर्जा भी बचेगी, जिससे वे अपराध नियंत्रण और अनुसंधान पर अधिक ध्यान दे सकेंगे.

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