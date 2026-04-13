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कानपुर में अंबेडकर जयंती पर ट्रैफिक का नया प्लान: इन रास्तों पर जाने से पहले पढ़ें ये खबर

गंगा बैराज और रावतपुर से आने वाले ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया जाएगा. चिड़ियाघर की तरफ से आने वाले वाहन भी सीधे कंपनी बाग की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे.

सेंट्रल जोन कि स्थिति: मुख्य रूप से कंपनी बाग चौराहा की ओर आने वाले सभी रास्तों पर पाबंदी रहेगी. वहीं वीआईपी रोड और कर्नलगंज के क्षेत्रों से कंपनी बाग की ओर जाने वाले वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा.

कानपुर: कानपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर शोभायात्राओं का आयोजन किया जा रहा है. शहरवासियों को जाम की झंझट से बचाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए कानपुर ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. दोपहर से लेकर देर रात कार्यक्रम संपन्न होने तक शहर के कई प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे.

ईस्ट जोन की स्थिति: ईस्ट जोन में शोभायात्रा की स्थिति और भीड़ को देखते हुए तत्काल प्रभाव से रास्ते बदले जा सकते हैं. विशेष रूप से सरसैया घाट, फूलबाग, मेहताब तिराहा और किला तिराहा की ओर जाने वाले वाहनों को अन्य लिंक रोड्स से भेजा जाएगा. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कार्यक्रम के दौरान सड़क की स्थिति को देखते हुए मौके पर ही ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा.

पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान: वाहनों के जमावड़े को रोकने के लिए प्रशासन ने कुछ विशेष स्थलों को पार्किंग के लिए चिन्हित किया है. इसमें गोपाल तिराहा से सेना मार्केट और वेंडी स्कूल तिराहे से कंपनी बाग तक सड़क के एक तरफ वाहन खड़े करने की अनुमति होगी.

वहीं फूलबाग क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए अंडरग्राउंड पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी, ताकि मुख्य सड़कों पर दबाव कम रहे.

ट्रैफिक पुलिस की अपील: यातायात विभाग ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन चार्ट देखकर ही घर से निकलें. अनावश्यक रूप से भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और यदि कोई समस्या आती है, तो तत्काल यातायात हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें. यह कदम इसलिए उठाए गए हैं, ताकि अंबेडकर जयंती का उत्सव शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.