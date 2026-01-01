यूपी के 13 गांव में लगेंगे नए टावर; दूरसंचार विभाग लगाएगा 53 नए BTS, माघ मेले में नहीं होगी दिक्कत
अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि डिजिटल भारत निधि के तहत नए 4G मोबाइल टॉवर लगेंगे.
Published : January 1, 2026 at 8:50 PM IST
लखनऊ : दूरसंचार विभाग जनता की दूरसंचार सेवाओं से सम्बंधित शिकायतों का प्रभावी निस्तारण कर रहा है. साल 2025 के दौरान लोक शिकायत पोर्टल (https://pgportal.gov.in/), ई-मेल, पत्र और अन्य उपलब्ध माध्यमों से कुल 1052 लोक शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनका निस्तारण औसतन पांच दिनों में किया गया.
अब माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की नेटवर्क की समस्या न आने पाए, इसके लिए अभी दूरसंचार विभाग ने कमर कस ली है. विभिन्न कंपनियों के नए बीटीएस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) यहां पर स्थापित कराए जाएंगे, जिससे लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलती रहे. 13 राजस्व गांव में भी नए टावर लगाए जाएंगे, जहां पर अभी तक टावर न लगने के चलते नेटवर्क की समस्या है.
अपर महानिदेशक अरुण कुमार वर्मा ने बताया कि माघ मेला के दौरान आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए उचित दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मेला क्षेत्र में छह सेल ऑन व्हील (CoW) मोबाइल टावर के तहत कुल 53 नए बीटीएस लगाए जा रहे हैं, जिसमें बीएसएनएल के छह, जिओ के 20, एयरटेल के 15 और वोडाफोन-आइडिया के 12 बीटीएस शामिल रहेंगे.
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) लाइसेंस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों में 5G सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, जिससे लोगों को इंटरनेट सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं. उन्होंने बताया कि लोक शिकायतें मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने, मोबाइल टावर लगवाने और साइबर फ्रॉड से सम्बंधित रहती हैं.
उन्होंने बताया कि लोक शिकायतों के निस्तारण के दौरान यह पाया गया कि उत्तर प्रदेश (पूर्व) एलएसए के अंतर्गत 60 ऐसे राजस्व ग्राम हैं, जहां किसी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता के उचित 4G मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं हैं. ऐसे 60 राजस्व ग्रामों की सूची दूरसंचार विभाग के अंतर्गत डिजिटल भारत निधि के तहत चलाई जा रही 4G सैचुरेशन योजना में शामिल करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें से 13 राजस्व ग्रामों में मोबाइल टावर स्थापना की अनुशंसा की गई है. उन्होंने बताया कि नौ जिलों के 13 राजस्व ग्रामों में डिजिटल भारत निधि के तहत नए 4G मोबाइल टॉवर लगेंगे.
इन जिलों में लगेंगे नए टावर
- ललितपुर जिले के पिपरिया, रामगढ़, गुंद्रापुर, सतवांसा.
- झांसी जिले के परगहना, मथुरापूरा
- बहराइच जिले के दापोली
- सोनभद्र जिले के मरकुरी
- हमीरपुर जिले के ममरेजपुर डांडा
- चित्रकूट जिले के रुकमा ख़ुर्द
- श्रावस्ती जिले के असनहरिया
- चंदौली जिले के छीतमपुर
- लखीमपुर खीरी जिले के रामपुरग्रांट
