पहले दिन जंगल सफारी के लिए VTR में उमड़े पर्यटक, 4 रूटों पर मिलेगा वन्य जीवों के दीदार का मौका
पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ हुआ. पीसीसीएफ अरविंदर सिंह ने उद्घाटन कर जंगल सफारी शुरू की. रिपोर्ट- दिलीप
Published : October 18, 2026 at 10:43 AM IST
बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में शनिवार से नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है. बारिश के मौसम में बंद रही जंगल सफारी के पुन आरंभ होने से पर्यटकों में उत्साह छाया हुआ है. अब पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे.
पीसीसीएफ ने किया उद्घाटन
पटना से पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरविंदर सिंह ने फीता काटकर पर्यटन सत्र का औपचारिक उद्घाटन किया. इसके बाद पीसीसीएफ अरविंदर सिंह, वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा और अन्य वन अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी के वाहनों को रवाना किया.
पर्यटकों की सुविधा पर जोर
पीसीसीएफ अरविंदर सिंह ने कहा कि वीटीआर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. विभाग का प्रयास है कि पर्यटक कम खर्च में आकर प्रकृति को करीब से देखें और जंगल के पर्यावरण तथा वन्यजीवों के बारे में जानें. पर्यटकों से केवल इतना शुल्क लिया जाता है, जिससे पर्यटन गतिविधियों का खर्च निकल सके. पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया जा रहा है.
नए रूट और वन्यजीवों का दीदार
वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि नए पर्यटन सत्र में जंगल सफारी के लिए कुछ नए रूट निर्धारित किए गए हैं. पर्यटक बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, हिरण, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ते और लकड़बग्घा समेत विभिन्न वन्यजीवों को देख सकेंगे. साथ ही पक्षियों की कई प्रजातियों को करीब से देखने का अवसर भी मिलेगा.
"वन संरक्षक गौरव ओझा के अनुसार, नए पर्यटन सत्र में जंगल सफारी के नए रूट शुरू किए जा रहे हैं. यहां सैलानियों को बाघ, तेंदुए, भालू और हिरण जैसे कई वन्यजीवों व दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा."-गौरव ओझा, वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक
चार प्रमुख सफारी रूट
पर्यटकों के लिए चार प्रमुख सफारी रूट तय किए गए हैं. इनमें मदनपुर गेटवे से मदनपुर देवी स्थान होते हुए दिल्ली कैंप तक, वाल्मीकिनगर पर्यटन केंद्र से गोनौली वन प्रक्षेत्र स्थित गिद्ध संरक्षण केंद्र तक, वाल्मीकिनगर से गोवर्धना और मंगुराहा पर्यटन केंद्र तक तथा मंगुराहा पर्यटन केंद्र के अंतर्गत भवानीपुर नाका से मानपुर तक का रूट शामिल है.
पर्यटक संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि
वीटीआर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. वर्ष 2023-24 में 3,22,071 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2024-25 में बढ़कर 4,80,680 और 2025-26 में 6,09,159 हो गई. पर्यटकों के ठहरने के लिए वाल्मीकिनगर, मंगुराहा और गोवर्धना में आवास की व्यवस्था उपलब्ध है.
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