ETV Bharat / state

पहले दिन जंगल सफारी के लिए VTR में उमड़े पर्यटक, 4 रूटों पर मिलेगा वन्य जीवों के दीदार का मौका

नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ ( ETV Bharat )

बगहा: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में शनिवार से नए पर्यटन सत्र की शुरुआत हो गई है. बारिश के मौसम में बंद रही जंगल सफारी के पुन आरंभ होने से पर्यटकों में उत्साह छाया हुआ है. अब पर्यटक जंगल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ बाघ, तेंदुआ और अन्य वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे.

पटना से पहुंचे प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पीसीसीएफ) अरविंदर सिंह ने फीता काटकर पर्यटन सत्र का औपचारिक उद्घाटन किया. इसके बाद पीसीसीएफ अरविंदर सिंह, वीटीआर के वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा और अन्य वन अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जंगल सफारी के वाहनों को रवाना किया.

नए पर्यटन सत्र का शुभारंभ (ETV Bharat)

पर्यटकों की सुविधा पर जोर

पीसीसीएफ अरविंदर सिंह ने कहा कि वीटीआर में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. विभाग का प्रयास है कि पर्यटक कम खर्च में आकर प्रकृति को करीब से देखें और जंगल के पर्यावरण तथा वन्यजीवों के बारे में जानें. पर्यटकों से केवल इतना शुल्क लिया जाता है, जिससे पर्यटन गतिविधियों का खर्च निकल सके. पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाओं का विस्तार भी किया जा रहा है.

उद्घाटन समारोह (ETV Bharat)

नए रूट और वन्यजीवों का दीदार

वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक गौरव ओझा ने बताया कि नए पर्यटन सत्र में जंगल सफारी के लिए कुछ नए रूट निर्धारित किए गए हैं. पर्यटक बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, हिरण, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ते और लकड़बग्घा समेत विभिन्न वन्यजीवों को देख सकेंगे. साथ ही पक्षियों की कई प्रजातियों को करीब से देखने का अवसर भी मिलेगा.

चार सफारी रूटों पर जंगल की सैर (ETV Bharat)

"वन संरक्षक गौरव ओझा के अनुसार, नए पर्यटन सत्र में जंगल सफारी के नए रूट शुरू किए जा रहे हैं. यहां सैलानियों को बाघ, तेंदुए, भालू और हिरण जैसे कई वन्यजीवों व दुर्लभ पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलेगा."-गौरव ओझा, वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक