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ध्यान दें! आज रात 12 बजे से NH-922 पर सफर होगा महंगा, टोल प्लाजा की नई दरें लागू

वापसी पर चुकाने होंगे अधिक पैसे: हालांकि 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर अब 50 रुपये के बजाय 55 रुपये चुकाने होंगे, यानी वापसी शुल्क में 5 रुपये की वृद्धि की गई है. लाइट कमर्शियल वाहन, लाइट गुड्स वाहन (12 टन से कम) और मिनी बसों के लिए एकतरफा टोल 165 रुपये से बढ़ाकर 170 रुपये कर दिया गया है.

टोल टैक्स की नई दरें लागू: कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर टोल टैक्स की नई दरें लागू की जा रही हैं, जिसमें विभिन्न श्रेणी के वाहनों के शुल्क में आंशिक वृद्धि की गई है. टोल प्लाजा के मैनेजर सुधीर सांगवान ने बताया कि कार और अन्य छोटे वाहनों के एकतरफा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 105 रुपये ही रहेगा.

आरा: राष्ट्रीय राजमार्ग पटना-बक्सर फोरलेन पर आज रात 12 बजे से नई दरें लागू हो जाएंगी. राष्ट्रीय राजमार्ग 922 (बक्सर–पटना फोरलेन) पर सफर करने वाले वाहन चालकों को 1 अप्रैल 2026 से अपनी जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी.

वहीं 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर 80 रुपये के बजाय अब 85 रुपये देने होंगे. 6 चक्का बस और ट्रक के लिए एकतरफा टोल 350 रुपये से बढ़ाकर 355 रुपये कर दिया गया है, जबकि वापसी शुल्क 170 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये कर दिया गया है. इससे परिवहन लागत में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है.

भारी और मल्टी-एक्सल वाहनों पर अधिक असर: थ्री एक्सल (10 चक्का) वाहनों के लिए एकतरफा शुल्क 380 रुपये से बढ़ाकर 390 रुपये कर दिया गया है, जबकि वापसी शुल्क 180 रुपये से बढ़ाकर 195 रुपये कर दिया गया है. वहीं 4 से 6 एक्सल वाले हैवी मोटर व्हीकल के लिए एकतरफा टोल 545 रुपये से बढ़ाकर 560 रुपये कर दिया गया है और वापसी शुल्क 260 रुपये से बढ़ाकर 280 रुपये कर दिया गया है. ओवरसाइज (7 एक्सल या उससे अधिक) वाहनों के टोल में भी लगभग 30 रुपये की वृद्धि की गई है.

"यह वृद्धि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के निर्देशानुसार हर वर्ष की तरह की गई है. इसका उद्देश्य सड़क की गुणवत्ता बनाए रखना और यात्रियों को बेहतर एवं सुरक्षित सुविधाएं प्रदान करना है. टोल प्लाजा पर फास्टैग व्यवस्था को और सुगम बनाया जा रहा है, जिससे वाहनों की आवाजाही में समय की बचत हो सके."- सुधीर सांगवान, टोल प्लाजा, कुल्हड़िया

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