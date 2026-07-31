IIT-ISM धनबाद की उपलब्धिः अपशिष्ट जल से तांबा निकालने की नई तकनीक पर को मिला पेटेंट
आईआईटी आईएसएम धनबाद ने एक और उपलब्धि हासिल की है.
Published : July 31, 2026 at 7:57 PM IST
धनबादः शोध और नवाचार के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहे आईआईटी (आईएसएम) धनबाद ने एक और महत्वपूर्ण सफलता अपने नाम की है.
संस्थान के पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रोफेसर विपिन कुमार और उनके पीएचडी शोधार्थियों निशांत पांडेय एवं अंकुर सिंह को अपशिष्ट जल से तांबा (कॉपर) की रिकवरी से जुड़ी अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने पर भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय ने पेटेंट प्रदान किया है.
"An Electrochemical Reactor for Cathodic Recovery of Copper from Wastewater" शीर्षक वाले इस आविष्कार को पेटेंट संख्या 597420 आवंटित की गई है. इसके लिए आवेदन 29 नवंबर 2023 को किया गया था, जबकि 30 जुलाई 2026 को इसे औपचारिक स्वीकृति मिली.
यह तकनीक विशेष रूप से विकसित इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर की मदद से औद्योगिक अपशिष्ट जल से तांबा अलग करने में सक्षम है. इससे न केवल दूषित जल का पर्यावरण अनुकूल उपचार किया जा सकेगा, बल्कि उसमें मौजूद मूल्यवान धातुओं की दोबारा प्राप्ति भी संभव होगी.
खनन प्रभावित क्षेत्रों में, जहां भारी धातुओं से जल प्रदूषण गंभीर समस्या है, वहां यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है. जैव-इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया पर आधारित यह नवाचार संसाधनों के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा.
इस उपलब्धि पर प्रो. विपिन कुमार ने कहा कि यह पेटेंट वर्षों की कड़ी मेहनत, शोध और धैर्य का परिणाम है. उन्होंने बताया कि पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण रही, क्योंकि हर चरण में तकनीक की नवीनता और वैज्ञानिक उपयोगिता को प्रमाणित करना पड़ा. उन्होंने विश्वास जताया कि यह तकनीक विशेषकर खनन क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन और धातु रिकवरी के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध होगी.
आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने प्रो. विपिन कुमार और उनकी शोध टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि संस्थान में हो रहे समाजोपयोगी और गुणवत्तापूर्ण शोध का प्रमाण है. उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए इस तरह की तकनीकों की आज अत्यंत आवश्यकता है और यह पेटेंट आईआईटी (आईएसएम) की शोध क्षमता को नई पहचान देता है.
प्रो. विपिन कुमार पर्यावरण माइक्रोबायोलॉजी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट-टू-रिसोर्स रिकवरी, माइक्रोबियल इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम, रेस्टोरेशन इकोलॉजी और जैविक अपशिष्ट जल उपचार के विशेषज्ञ हैं. उन्हें शिक्षण, शोध और परामर्श का 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. उनके मार्गदर्शन में कई पीएचडी और एमटेक शोध पूरे हो चुके हैं तथा उनके 100 से अधिक शोधपत्र अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं.
शोध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2021 और 2023 में इंदर मोहन थापर फाउंडेशन (IMTF) रिसर्च अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है. वर्ष 2023 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज का सदस्य भी चुना गया। इसके अलावा वे बीएचयू, वाराणसी और मोनाश यूनिवर्सिटी, मलेशिया सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों में पीएचडी शोध प्रबंधों के बाह्य परीक्षक भी रह चुके हैं.
यह पेटेंट आईआईटी (आईएसएम) धनबाद की शोध यात्रा में एक और अहम उपलब्धि है, जो पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के पुनः उपयोग और उद्योगों के लिए उपयोगी तकनीक विकसित करने की संस्थान की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है.
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