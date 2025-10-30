ETV Bharat / state

पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 : शत प्रतिशत गरीब परिवारों को नया कनेक्शन देने का लक्ष्य, अफसरों ने ली एजेंसी मालिकों की बैठक

बिलासपुर : बिलासपुर में पीएम उज्जवला योजना के तहत 13 हजार 761 गरीब परिवारों को निशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे. बिलासपुर के मंथन सभागार में हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इस योजना में 2 लाख 94 हजार लोगों को लाभ मिल चुका है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभाकक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई. बैठक में जिले के गैस कंपनियों के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए.





शिविर लगाकर होगा प्रचार : खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर ने कहा कि शिविर लगाकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 का व्यापक प्रचार-प्रसार होगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सकें. पात्र हितग्राहियों के दस्तावेजों का सत्यापन पंचायतों के साथ समन्वय बनाकर वितरण की प्रक्रिया में लक्ष्य की प्राप्ति किए जाने और वितरण कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं.

शत प्रतिशत गरीब परिवारों को नया कनेक्शन देने का लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्धारित समय सीमा के भीतर शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. खाद्य विभाग के अधिकारियों को आवेदन, फॉलोअप और पात्र हितग्राहियों को शीघ्रता से गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी की जांच के बाद ही कनेक्शन दिया जाएगा. इसके साथ ही नई गाइडलाइन के अनुसार हितग्राहियों को नए आवेदन प्रस्तुत करने होंगे - अमृत कुजूर, खाद्य नियंत्रक



जिले को मिला नया लक्ष्य : खाद्य नियंत्रक ने कहा कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वितरण की जानकारी ग्राम पंचायतों में सूचना पटल एवं स्थानीय माध्यमों से सार्वजनिक की जाएगी ताकि कोई पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए. ये योजना महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है.जिले में अब 2 लाख 94 हजार से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ दिया जा चुका है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के अंतर्गत जिले में 13 हजार 761 नए गैस कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है.