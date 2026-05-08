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आधार से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए भटकने की जरूरत नहीं; UIDAI ने लागू की नई व्यवस्था

नई व्यवस्था में लोगों को 10 दिन पहले ही समय और तारीख आवंटित कर दी जाती है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 7:14 PM IST

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लखनऊ: आधार से जुड़ीं समस्याओं के समाधान को लेकर यूआईडीएआई ने नई व्यवस्था लागू की है, जिससे अब लोगों को क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि अधिकांश समस्याओं का समाधान फोन और ऑनलाइन माध्यम से ही किया जा सकता है.

UIDAI की नई व्यवस्था. (Video Credit; ETV Bharat)

उप महानिदेशक प्रशांत कुमार के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति को आधार से संबंधित कोई परेशानी है तो वह सीधे 1947 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है. इसके अलावा HELPUIDAI पर ई-मेल भेजकर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि यदि समस्या का समाधान फोन या ई-मेल से नहीं हो पाता है, तब कॉल सेंटर की ओर से एक आईडी जनरेट की जाती है. इसके माध्यम से क्यूआर कोड स्कैन कर व्यक्ति घर बैठे ही अपॉइंटमेंट ले सकता है.

बताया कि इस नई व्यवस्था में लोगों को 10 दिन पहले ही समय और तारीख आवंटित कर दी जाती है कि उन्हें लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय में कब पहुंचना है और किस अधिकारी से मिलना है. इससे पहले बड़ी संख्या में लोग बिना जानकारी के कार्यालय पहुंच जाते थे, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाती थीं और अधिकारियों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी. अब नई प्रणाली लागू होने से लोगों को काफी राहत मिली है.

प्रशांत कुमार ने कहा कि अपॉइंटमेंट लेने वाले लोग कार्यालय परिसर के 100 मीटर के दायरे में रहकर भी अपना स्लॉट कन्फर्म कर सकते हैं. गेट पर पहले सुरक्षा कर्मी द्वारा अपॉइंटमेंट और अधिकारी का सत्यापन किया जाएगा, उसके बाद संबंधित व्यक्ति को अधिकारी के कार्यालय के बाहर इंतजार करना होगा. नाम पुकारे जाने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा जाएगा.

बताया कि रोजाना प्रदेशभर से सैकड़ों लोग आधार से जुड़ी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं. इनमें करीब 80 से 90 प्रतिशत लोग डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराने आते हैं, क्योंकि उनकी जन्मतिथि संशोधन की सीमा पार हो चुकी होती है. ऐसे मामलों में दस्तावेजों की गहन जांच और सत्यापन के बाद ही कार्रवाई की जाती है. इसके अलावा नाम में त्रुटियों से संबंधित शिकायतें भी बड़ी संख्या में आती हैं.

प्रशांत कुमार ने आधार की प्रकृति समझाते हुए कहा कि आधार एक “रैंडम और नॉन-इंटेलिजेंट नंबर” है. इससे किसी व्यक्ति के पुरुष या महिला होने, जाति या अन्य व्यक्तिगत पहचान का पता नहीं लगाया जा सकता. यह केवल एक डिजिटल पहचान है, जिसके जरिए व्यक्ति अपनी पहचान प्रमाणित करता है.
उन्होंने वोटर आईडी और आधार कार्ड की तुलना करते हुए कहा कि किसी क्षेत्र में आधार कार्ड धारकों की संख्या वोटरों से ज्यादा होना सामान्य बात है. वोटर केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के लोग होते हैं, जबकि आधार कार्ड नवजात बच्चों तक का बनाया जाता है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास आधार की हार्ड कॉपी नहीं है, तब भी आधार कार्ड निकाला जा सकता है. आधार नंबर, मोबाइल नंबर या फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार प्राप्त किया जा सकता है.

प्रशांत कुमार ने बताया कि प्राकृतिक आपदा या आग जैसी घटनाओं में यूआईडीएआई विशेष कैंप भी लगाता है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में आग लगने से झुग्गी-झोपड़ियां जल गई थीं, जिसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से विशेष कैंप लगाकर लोगों के फिंगरप्रिंट के जरिए आधार कार्ड दोबारा उपलब्ध कराए गए. इस अभियान में काफी सफलता मिली.

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