यूपी में बिजली कनेक्शन लेने की नई व्यवस्था; फीस होगी फिक्स, जानिए कितना आएगा खर्च
नई व्यवस्था के लागू होने से 40 मीटर तक कनेक्शन देने की पुरानी प्रणाली समाप्त हो जाएगी. आवेदकों को काफी राहत होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 10:29 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन लेने में अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी. बिजली कनेक्शन के लिए आवेदकों को एक निर्धारित रकम विभाग में जमा करनी होगी. धनराशि जमा करने के बाद पोल, ट्रासंफार्मर और केबिल की व्यवस्था विभाग को करनी होगी. इस सम्बंध में प्रस्ताव तैयार हो चुका है.
आगामी 18 दिसम्बर को होने वाली सप्लाई रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है. नई प्रस्तावित व्यवस्था में 150 किलोवाट 300 मीटर की दूरी तक के एस्टीमेट को तय कर दिया जाएगा. इसके अलावा आवेदक को कोई अन्य खर्च नहीं देना होगा.
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा का कहना है कि सप्लाई को रिव्यू पैनल सब कमेटी की बैठक में कनेक्शन के लिए एस्टीमेट बनाने की व्यवस्था पर ब्रेक लगाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
विद्युत नियामक आयोग कंज्यूमर राइट रूल 2020 की धारा 4 सब सेक्शन 13 के तहत कॉस्ट डाटा बुक को नए स्वरूप को अंतिम रूप देने जा रहा है. नई व्यवस्था के लागू होने से बिजली कनेक्शन से जुड़ा स्टीमेट सिस्टम, इंस्पेक्टर राज, भ्रष्टाचार और उपभोक्ताओं की अनावश्यक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी.
उम्मीद है कि उपभोक्ताओं को 18 दिसंबर के बाद एक पारदर्शी कानून मिलेगा. प्रस्तावित व्यवस्था में प्रोसेसिंग फीस, सिक्योरिटी राशि, व मीटरिंग चार्ज शामिल हैं. प्रस्ताव में 150 किलोवाट तक विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को अब ट्रांसफार्मर, पोल या कंडक्टर जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं की चिंता नहीं करनी होगी. उपभोक्ता केवल एकमुश्त निर्धारित शुल्क जमा करेगा और बिजली विभाग 300 मीटर की दूरी तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा और कनेक्शन देगा.
तीन स्लैब में डिवाइड होगा कनेक्शन
- पहला स्लैब- 0 से 100 मीटर
- दूसरा स्लैब- 101 से 300 मीटर
- तीसरा स्लैब- 301 मीटर से अधिक (अलग व्यवस्था एस्टीमेट)
नई व्यवस्था के लागू होने से 40 मीटर तक कनेक्शन देने की पुरानी प्रणाली समाप्त हो जाएगी. सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की सब-कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सबसे अधिक भ्रष्टाचार बिजली कनेक्शन के एस्टीमेट बनाने में होता है.
एक जैसे मामलों में अलग-अलग स्टीमेट बनाकर उपभोक्ताओं से सौदेबाजी की जाती है. नई व्यवस्था से इस पर पूरी तरह अंकुश लगेगा. जो प्रस्ताव बनाया जा रहा है, उसमें बीपीएल उपभोक्ता को किश्त की सुविधा भी दी जाएगी. यह व्यवस्था ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगी.
अवधेश वर्मा ने बताया कि नए प्रस्ताव में आवेदकों को काफी राहत होगी. उदाहरण के तौर पर दो किलोवाट का घरेलू कनेक्शन अगर 100 मीटर की दूरी तक देना है तो उसके लिए केवल 5500 रुपये एकमुश्त जमा करने होंगे. अभी तक आवेदक को दो खंभे की लाइन की जरूरत पड़ती थी.
इसी तरह 300 मीटर की दूरी पर स्थित परिसर पर कनेक्शन के लिए सिर्फ 7555 रुपये जमा करने होंगे. अभी तक ऐसे मामलों में करीब सात पोल की लाइन बनाई जाती है और उसका खर्च आवेदक को चुकाना होता है. कई बार लाइन में पोल के साथ ट्रांसफार्मर व अन्य खर्च भी जोड़े जाते हैं.
