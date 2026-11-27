अयोध्या राम मंदिर: अब 'शिरडी' की तर्ज पर होगी दान की गिनती और सुरक्षा; इस दिन हो सकता है फैसला, जानें पूरी योजना
ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शिरडी साईं मंदिर का दौरा करके वहां की व्यवस्था को बारीकी से समझा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 2:15 PM IST
अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब श्रीराम मंदिर को मिलने वाले दान की गिनती और उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शिरडी साईं मंदिर का दौरा करके वहां की व्यवस्था को देखा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अयोध्या में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी. इस विषय पर 2 दिसंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में निर्णय हो सकता है.
दरअसल, गणना कक्ष को पहले ही यात्री सुविधा केंद्र से परकोटे के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था. अब ट्रस्ट की टीम दान की गिनती, बैंक में जमा कराने और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के दूसरे इंतजामों का अध्ययन कर रही है.
ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र मिश्र के नेतृत्व में सचिव व अभियंता जगदीश आफले और प्रबंधन अधिकारी सुधांशु ने महाराष्ट्र स्थित शिरडी साईं मंदिर का दौरा किया है. गुरुवार की रात यह टीम वापस लौटी है.
जानकारी के अनुसार, शिरडी में प्रतिदिन मिलने वाले दान की गणना सप्ताह में दो बार कराई जाती है. दान पेटियों से धनराशि विशेष पाइप के माध्यम से गणना कक्ष तक पहुंचती है. बिना जेब वाले कपड़े पहनकर कर्मचारी बैंक, धर्मादाय आयुक्त व सुरक्षा अधिकारियों की निगरानी में गिनती करते हैं. संस्थान व बैंक के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ताले खोले जाते हैं.
मीडिया सलाहकार सुभाष चंद्र सिंह के मुताबिक, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविंद देव गिरि के निर्देश पर सीईओ जितेंद्र मिश्र ने सचिव जगदीश आफले के साथ साईं मंदिर का दौरा किया है. सीईओ वहां के मुख्य लेखाधिकारी मंगला भास्कर वराडे से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले दान का लेखा-जोखा और उसकी गिनती की प्रक्रिया समझी है.
गिनती के बाद किस प्रकार से बैंक में धनराशि जमा कराई जाती है और दानराशि एकत्रीकरण वाले कक्ष यानी स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कैसे होती है, इसको भी बारीकी से समझा है. जानकारी के अनुसार, शिरडी गई टीम ने अपनी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है. दो दिसंबर को प्रस्तावित ट्रस्ट की बैठक में उसे पेश किया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि शिरडी साईं मंदिर का माडल यहां भी अपनाया जा सकता है.
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