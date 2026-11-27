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अयोध्या राम मंदिर: अब 'शिरडी' की तर्ज पर होगी दान की गिनती और सुरक्षा; इस दिन हो सकता है फैसला, जानें पूरी योजना

अयोध्या राम मंदिर ( IANS )

अयोध्या : श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब श्रीराम मंदिर को मिलने वाले दान की गिनती और उसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. इसके लिए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने शिरडी साईं मंदिर का दौरा करके वहां की व्यवस्था को देखा है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही अयोध्या में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाएगी. इस विषय पर 2 दिसंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में निर्णय हो सकता है.

दरअसल, गणना कक्ष को पहले ही यात्री सुविधा केंद्र से परकोटे के बेसमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था. अब ट्रस्ट की टीम दान की गिनती, बैंक में जमा कराने और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के दूसरे इंतजामों का अध्ययन कर रही है.