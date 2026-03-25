आगरा में कॉमर्शियल एलपीजी के लिए नई व्यवस्था; कई जिलों में सिलिंडरों की कालाबाज़ारी और जमाखोरी पर सख्ती
अति आवश्यक सेवाओं के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनके तीन माह के औसत गैस उपभोग का 20 प्रतिशत गैस की आपूर्ति होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 9:33 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 12:04 PM IST
आगरा: कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में आ रही मुश्किलों के समाधान को लेकर आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने पूर्ति विभाग के साथ ही तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ मंगलवार देर शाम बैठक की. जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति के लिए कार्य योजना तय की.
वहीं फर्रुखाबाद में पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट में सभी गैस वितरकों के साथ समीक्षा बैठक की.
इस दौरान डीएम बंगारी ने बताया कि व्यावसायिक सिलिंडरों की जमाखोरी और डॉयवर्जन करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें कि अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से देश में गैस का क्राइसिस आ गई है. इसको लेकर हल्ला मचा हुआ है. ऐसे में आजमन से लेकर हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है.
इसके चलते ही प्रशासन लगातार गैस की किल्लत से निपटने के लिए योजना बना रहा है. जिसमें ही आगरा में तेल कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के मध्य बैठक हुई. जिसमें तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने कॉमर्शियल सिलेंडरों की उपलब्धता की जानकारी दी.
उन्होंने बताया कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं को अति आवश्यक सेवाएं जिसमें चिकित्सालय, शैक्षिक संस्थान, रेलवे आदि शामिल हैं. इसके साथ ही आवश्यक सेवाएं जिसमें रेस्तरां, होटल, ढाबा, गेस्ट हाऊस आदि में विभाजित किया गया है.
इसमें तय किया गया कि अति आवश्यक सेवाओं के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनकी तीन माह के औसत गैस उपभोग के 20 प्रतिशत और आवश्यक सेवाओं के व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनकी तीन माह के औसत गैस उपभोग के 10 प्रतिशत के बराबर व्यावसायिक रीफिल की आपूर्ति की जाए.
ऐसे मिलेगी आपूर्ति
यदि कोई व्यावसायिक उपभोक्ता तीन माह में 30 कॉमर्शियल रीफिल का उपभोग करता है, तो उसका प्रतिमाह औसत उपभोग 10 होगा. उसको चालू माह में दो सिलिंडर मिलेंगे. यह अति आवश्यक सेवाओं के लिए लागू होगा. आवश्यक सेवाओं को दस फीसदी ही उपलब्ध कराया जाएगा.
दिन भर सक्रिय रहे लोग
23 तारीख से कॉमर्शियल की आपूर्ति संबंधी सूचनाएं आने के बाद से उपभोक्ता सक्रिय हो गए हैं. गैस एजेंसियों पर जाकर अपनी बात रख रहे हैं. जिससे गैस मिले. गैस नहीं मिलने से उन पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है. रोजाना ठेल लगा कर अपना और स्टॉफ का पेट पालना मुश्किल हो गया है.
फर्रुखाबाद में डीएम ने की गैस वितरकों के साथ समीक्षा बैठक
फर्रुखाबाद में मंगलवार को पेट्रोलियम पदार्थों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट में सभी गैस वितरकों के साथ समीक्षा बैठक की.
बैठक में जिलाधिकारी ने गैस आपूर्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए.
उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी गैस एजेंसी संचालक प्रतिदिन अपने शोरूम पर उपस्थित रहें और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करें.
वहीं जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) सुरेंद्र यादव ने बताया, जिले में एलपीजी की क्राइसिस नहीं है. उपभोक्ताओं को समय से डिलीवरी दी जा रही है.
इसके अलावा, गैस वितरकों को निर्देश दिए गए कि वे व्यावसायिक सिलिंडर की आपूर्ति निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही करें और जिला पूर्ति अधिकारी की संस्तुति के बाद ही वितरण सुनिश्चित करें.
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी.