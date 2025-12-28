शरीर में इचिंग को न करें नजरअंदाज; किडनी के मरीजों में मिला नया लक्षण, स्टडी में हुआ खुलासा
वरिष्ठ डॉ. एसके गौतम ने बताया कि 100 मरीज में 25 प्रतिशत ऐसे थे, जिन्हें इचिंग ने परेशान कर रखा था.
कानपुर : शहर के सबसे बड़े सरकारी एलएलआर अस्पताल में अभी तक मेडिसिन विभाग में जो किडनी के मरीज इलाज कराने आते थे, उन्हें आमतौर पर चेहरे और पैरों में सूजन, शरीर का फूलना जैसी शिकायतें रहती थीं, हालांकि पिछले करीब एक साल से ऐसे मरीज सामने आए जिनमें इचिंग (खुजली) की दिक्कतें थीं.
मरीजों को दवाइयां कराई गईं मुहैया : चिकित्सकों ने ऐसे मरीजों की जब जांच कराई तो देखा गया कि इन्हें पेशाब बहुत कम हो रही थी और इनके शरीर में ब्लड यूरिया व क्रिएटिनिन इकट्ठा हो गया था. फौरन ही ऐसे मरीजों को दवाइयां व अन्य इलाज मुहैया कराया गया. चिकित्सकों का कहना था, कि जब ऐसे मरीजों पर स्टडी की गई तो पता लगा इचिंग भी किडनी से जुड़ी दिक्क़तें होने का एक गंभीर लक्षण है.
क्रॉनिक किडनी डिजीज की दिक्कत : इस पूरे मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ डॉ. एसके गौतम ने बताया कि जिन मरीजों में क्रॉनिक किडनी डिजीज (सीकेडी) की दिक्कतें होती हैं. उनमें पेशाब कम आना एक सामान्य लक्षण होता है, हालांकि हमने इचिंग से जुड़े ऐसे मरीज देखे जो पहली बार सामने आए. उन्होंने ओपीडी में अगर हमने 100 मरीज देखे तो उनमें से 25 प्रतिशत ऐसे हीं थे, जिन्हें इचिंग ने परेशान कर रखा था.
डॉ. एसके गौतम ने बताया कि जिन मरीजों में इचिंग की दिक्कत देखी गई. उनमें न तो लाल चकत्ते थे और न लाल दाने थे. उन्होंने कहा कि किडनी के मरीजों को इचिंग की दिक्कत किसी भी उम्र में हो सकती है.
