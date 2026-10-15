ETV Bharat / state

IIT-BHU के न्यू एडमिशन छात्रों का होगा ड्रग टेस्ट, स्पेशल कमेटी करेगी निगरानी

IIT BHU के छात्रों का होगा ड्रग टेस्ट ( Photo credit: ETV Bhara )

वाराणसी: आईआईटी बीएचयू में नए दाखिला लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं की यूरिन आधारित ड्रग जांच कराई जाएगी. इसके लिए संस्थान ने नौ सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें IIT-BHU के प्रोफेसर और IMS-BHU के डॉक्टर शामिल हैं. यह प्रक्रिया छात्रों में नशे के लत को चेक करने और उन्हें रोकने के लिए अपनाई जा रही है.

अधिकारियों की मानें तो पहली बार संस्थान में इस तरह की जांच हो रही है. कुलसचिव कार्यालय के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर इस तरह की जांच कराई जा रही है. छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. राजेश कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. शैक्षणिक कार्य अधिष्ठाता प्रो. देवेंद्र सिंह और सह अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) डॉ. मेघा झा इसके सदस्य हैं. इस जांच के दायरे में बीटेक, एमटेक, आईडीडी और पीएचडी के वे छात्र आएंगे, जिन्होंने इस सत्र में ही प्रवेश लिया है.



इसमें करीब 1550 छात्र बीटेक और बाकी 700 से ज्यादा अन्य कोर्स के छात्र हैं. अन्य सदस्यों में सह अधिष्ठाता प्रो. अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और संकाय समन्वयक डॉ. अजीत कुमार मिश्रा भी सदस्य के रूप में शामिल हैं. आईएमएस बीएचयू के फर्माकोलॉजी विभाग से प्रो. किरण गिरी और जैव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश पातुरकर भी समिति में हैं. पैथोलॉजी विभाग से डॉ. दीपा रानी और संयोजक तुषार भी सदस्य बनाए गए हैं.