IIT-BHU के न्यू एडमिशन छात्रों का होगा ड्रग टेस्ट, स्पेशल कमेटी करेगी निगरानी
छात्रों में नशे के लत को चेक करने और रोकने के लिए अपनाए जा रहे यह कदम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:53 PM IST
वाराणसी: आईआईटी बीएचयू में नए दाखिला लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं की यूरिन आधारित ड्रग जांच कराई जाएगी. इसके लिए संस्थान ने नौ सदस्यीय समिति बनाई है, जिसमें IIT-BHU के प्रोफेसर और IMS-BHU के डॉक्टर शामिल हैं. यह प्रक्रिया छात्रों में नशे के लत को चेक करने और उन्हें रोकने के लिए अपनाई जा रही है.
अधिकारियों की मानें तो पहली बार संस्थान में इस तरह की जांच हो रही है. कुलसचिव कार्यालय के अनुसार शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर इस तरह की जांच कराई जा रही है. छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रो. राजेश कुमार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. शैक्षणिक कार्य अधिष्ठाता प्रो. देवेंद्र सिंह और सह अधिष्ठाता (छात्र कल्याण) डॉ. मेघा झा इसके सदस्य हैं. इस जांच के दायरे में बीटेक, एमटेक, आईडीडी और पीएचडी के वे छात्र आएंगे, जिन्होंने इस सत्र में ही प्रवेश लिया है.
इसमें करीब 1550 छात्र बीटेक और बाकी 700 से ज्यादा अन्य कोर्स के छात्र हैं. अन्य सदस्यों में सह अधिष्ठाता प्रो. अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और संकाय समन्वयक डॉ. अजीत कुमार मिश्रा भी सदस्य के रूप में शामिल हैं. आईएमएस बीएचयू के फर्माकोलॉजी विभाग से प्रो. किरण गिरी और जैव रसायन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. कमलेश पातुरकर भी समिति में हैं. पैथोलॉजी विभाग से डॉ. दीपा रानी और संयोजक तुषार भी सदस्य बनाए गए हैं.
इस तरह की जांच शरीर में कुछ विशिष्ट नशीले या प्रतिबंधित पदार्थों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए की जाती है. कई बार खेल, रोजगार और कानूनी वजहों से की जाती है. बीएचयू में मेडिसीन विभाग के चिकित्सक प्रो. नीलेश कुमार ने बताया कि अवैध ड्रग का पता लगाने के लिए यूरिन का सैंपल लेकर जांच कि जाती है.
प्रेसक्रिप्शन या फिर मेडिकेशन के आधार पर भी ये जांच हो सकती है. इससे गांजा, कोकीन सहित कई तरह के नशे का पता लगाया जाता है. इस बारे में आईआईटी बीएचयू की संयुक्त कुल सचिव स्वामी विश्वास का कहना है कि यह छात्र हितों के लिए उठाए जा रहे कदम हैं.
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