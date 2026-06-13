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महिलाओं को स्पर्श नहीं करेंगे हरिद्वार मनसा देवी मंदिर के पुजारी! जानिए वजह

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार के नील पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ मनसा देवी मंदिर में पूजा पाठ और प्रसाद चढ़ावे के नियमों में बदलाव किया गया है. यहां आने वाली महिला श्रद्धालुओं को कोई भी श्रद्धालु स्पर्श नहीं कर सकेगा. वहीं आशीर्वाद देने के बहाने स्पर्श करने वाले पुजारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने इसके लिए स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं.

उनका कहना है कि मंदिर का कोई भी पुजारी महिला श्रद्धालुओं या अन्य भक्तों को आशीर्वाद देने के नाम पर स्पर्श नहीं करेगा. यदि इस तरह की कोई शिकायत सामने आती है तो संबंधित पुजारी को तत्काल मंदिर सेवा से बाहर कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोई भी मंदिर में चढ़ाया गया नारियल, फूल या अन्य प्रसाद, दोबारा नहीं चढ़ सकेगा. नारियल को मंदिर परिसर में ही रिसाइकल किया जाएगा.

रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि अक्सर देश के कुछ मंदिरों में पुजारियों द्वारा महिलाओं को स्पर्श करने की शिकायत आती रहती हैं, जो कि निंदनीय है. मंदिर की गरिमा और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है. मंदिर में आने वाले श्रद्धालु पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ दर्शन करने पहुंचते हैं. ऐसे में किसी भी प्रकार का अनुचित आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और सभी पुजारियों को मर्यादित व्यवहार के निर्देश दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि मनसा देवी मंदिर देशभर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां आने वाले प्रत्येक भक्त को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए. मंदिर की परंपराओं और धार्मिक मर्यादाओं का पालन सभी के लिए अनिवार्य होगा. किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की जाएगी.