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रांची में बदले गए कई थानेदार, खलारी समेत कुल छह थानों में नए प्रभारियों की पोस्टिंग

कई थानों के थाना प्रभारी बदले ( Etv bharat )

रांची: राजधानी में एक साथ कई थाना प्रभारियों का तबादला कर दिया गया है. खलारी, बुंडू, जगन्नाथपुर समेत कुल सात थाना प्रभारी बदले गए हैं. इस संबंध में सीनियर एसपी राकेश रंजन के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं.

इंस्पेक्टर स्तर के थानों में बदलाव

राजधानी की पुलिसिंग में कई बदलाव किए गए हैं. इसके तहत इंस्पेक्टर स्तर के छह थानों के थानेदार बदले गए हैं. जिन थाना प्रभारियों के तबादले हुए हैं, उनमें से अधिकांश को दूसरे थानों का थाना प्रभारी बनाया गया है. वहीं यातायात थाना प्रभारी को पुलिस लाइन में भेज दिया गया है.

कौन कहां से कहां गया?